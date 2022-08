Día de la Bolsa Lunes, 29 de agosto de 2022

Es probable que las señales económicas y de interés en la nueva semana del mercado de valores sean gruesas y delgadas en dax Él decidió. “Es probable que los mercados exploten los datos importantes de principios de mes para ver si envían las señales deseadas que podrían incitar a la Fed a reducir el ritmo de ajuste”, resume Claudia Wendt, estratega de Helaba. Las recientes pérdidas bruscas de precios han alarmado a los inversores.

El viernes, el índice DAX cayó significativamente. El principal índice bursátil de Alemania cayó 300 puntos, o un 2,3 por ciento, para cerrar en 12.971 puntos, nuevamente por debajo de los 13.000 puntos. Wall Street también se estremeció y los descuentos fueron enormes. La razón de las tasas más bajas está en las palabras del presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, quien anunció aumentos más claros de las tasas de interés en el contexto de la lucha contra la inflación. El índice DAX está actualmente valorado en alrededor de 12,750 dígitos.

La inflación está impulsando precios más altos de la energía. Es probable que la situación en los mercados del gas se deteriore aún más, con el exportador ruso Gazprom anunciando que volverá a interrumpir temporalmente las operaciones en el gasoducto Nord Stream 1 por trabajos de mantenimiento a finales de mes. El precio del gas europeo ya se ha más que triplicado en las bolsas de futuros desde principios de año. Según los expertos, todavía no hay un final a la vista. Es probable que los precios de la gasolina vuelvan a subir en octubre, cuando muchos proveedores en Alemania aumenten el impuesto a la gasolina por primera vez, dice el economista de Commerzbank Christoph Weil. “Esto podría impulsar la tasa de inflación en la eurozona a más del diez por ciento”, dice Weil. Otros economistas también argumentan que aún no se ha alcanzado el pico de aumento de precios. El economista Will calcula que la expiración del billete de nueve euros y el descuento de combustible en Alemania a finales de agosto debería hacer que la inflación suba aún más.

Las empresas y los hogares privados probablemente seguirán quejándose de los precios más altos. En Alemania, los indicadores de confianza han apuntado recientemente a una mayor desaceleración del crecimiento. “Dado el estado de los datos, la pregunta ya no es si Alemania está cayendo o no en una recesión, sino qué tan profunda puede ser”, dice Ulrich Stefan, analista de inversiones estratégicas de Deutsche Bank. En consecuencia, las expectativas de las empresas estaban ausentes. “Así que esperamos una caída significativa en los márgenes de beneficio”, dice Andreas Hürkamp, ​​estratega de Commerzbank. Por lo tanto, las expectativas de ganancias más bajas deberían desacelerar regularmente los mercados bursátiles.

Al comienzo de la semana, la agenda está casi vacía. Por el lado de la empresa, están pendientes los resultados trimestrales de Poco y Adler Group de la matriz Steinhoff. Además, se publican datos sobre los ingresos por impuestos comerciales alemanes, los ingresos por impuestos a la propiedad y la evolución de los salarios reales.