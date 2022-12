Dictador de Irán Ali Khamenei: ¡Tu hermana ajusta cuentas con él! | Política

En el nombre de Dios, así es como Badri Hosseini Khamenei comienza su carta abierta. Le escribe a su hermano, el tirano iraní, Ali Khamenei (83). No es una carta de amor, es un agradecimiento que su hermano nunca amaría y un aliento para los iraníes que han estado luchando por la libertad durante semanas.

Porque desde la muerte de Mahsa Amini el 16 de septiembre como resultado de brutales palizas por parte de la llamada policía de la moralidad de Irán porque supuestamente no usaba un pañuelo en la cabeza correctamente, ya no es posible detener los disturbios en Irán. La gente está cansada de la arbitrariedad, la brutalidad, la esclavitud, la tortura, la violación y las sentencias de muerte por delitos que no son delitos. Quieren cantar, bailar, vivir y ser libres. Por supuesto lo que disfrutamos en Europa todos los días. Han estado manifestándose y haciendo huelga por esto todos los días desde la muerte de Amini.

Pero el gobernante de Irán, Ali Khamenei, y el régimen de los mulás están resistiendo brutalmente.

Durante una manifestación contra el régimen de los mulás en París el 2 de diciembre, se mostraron fotografías de personas asesinadas por el régimen desde el inicio de las protestas. En escudo frontal: Mahsa Amini Foto: Remon Haazen/dpa

Y ahora hay una voz importante que se le opone públicamente: su hermana Badri Hosseini Khamenei.

En su carta, se dirige a su hijo, Mahmoud Moradkhani Tehrani. Gorjeo publicado, especifica los agravios sufridos por su hermano. Hace años traté de hablarle en nombre del pueblo de Irán: “Hace décadas, como mi deber humanitario, dejé que la voz del pueblo informara a los oídos de mi hermano Ali Khamenei. Pero después vi que no estaba escuchando y que continuaba en el camino de Khomeini (el fundador del régimen, quien murió en 1989; ed. Al reprimir y matar a personas inocentes, terminé mi contacto con él).

Badri es exactamente lo contrario de su hermano: poco después de que los mulás tomaran el poder en Irán, ella y su familia se defendieron, y siempre tuvo que pagar un alto precio por su salud.

Su esposo, Ali Tehrani, fue encarcelado dos veces. Su hija, Farida, fue descubierta recientemente cuando habló explícitamente en contra de su tío tiránico en un video.

Creo que el régimen de la República Islámica dirigido por Khomeini y Ali Khamenei no ha traído más que sufrimiento y opresión a Irán ya los iraníes. El pueblo iraní merece libertad y prosperidad, y su levantamiento es legítimo y necesario para lograr estos derechos. Espero la victoria del pueblo y el derrocamiento de esta tiranía que gobierna Irán”, escribe en su carta.La Guardia Revolucionaria y sus mercenarios deben deponer las armas y unirse al pueblo antes de que sea demasiado tarde.

La sobrina de Khamenei se enfrenta a su tío

Badri Hosseini Khamenei: “Lamento que las enfermedades físicas me impidan participar en los movimientos de protesta como debería. Pero en mi corazón y en mi alma estoy con el pueblo de Irán. Mi hermano no escuchó las voces de las personas y las escuchó por error. de mercenarios y buscadores de dinero. Se merece plenamente las palabras irrespetuosas y obscenas que usa. “Usualmente para describir a los oprimidos pero valientes. Deseo que la lucha legítima del pueblo por la libertad y la democracia se realice lo antes posible”.