¿Dieta Rosty? ¡El cliente de McDonald’s rompe la hamburguesa y no puede creer lo que ve!

Bueno, parece que algo salió terriblemente mal aquí, después de todo, ¡a esta hamburguesa le faltan algunas cosas! Salsa, una hamburguesa, queso, croquetas de patata, ni siquiera el aderezo adecuado para el único trozo de pan. Podrías pensar que la “hamburguesa dietética” es real.

Este gran fiasco no pasa desapercibido por mucho tiempo, e incluso el propio McDonald’s no puede evitar reír: “Nuestro Big Rösti realmente tiene más que ofrecer”, bromean con una sonrisa. Manu ya no puede comprar nada, pero todavía hay un buen consejo si tu caja debe llegar a casa vacía: según McDonald’s, debes informar al equipo de la sucursal de inmediato y, en caso de emergencia, puedes presentar una queja más tarde en el sitio en línea. . Todo está muy bien, ¡pero esto ya no evoca una nueva hamburguesa!

