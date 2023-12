Dietmar Hamann: “Así que Julian Nagelsmann no será entrenador en el Campeonato de Europa”

Para ver el contenido incrustado, es necesario obtener su consentimiento revocable para la transferencia y el procesamiento de datos personales, ya que los proveedores de contenido incrustado requieren este consentimiento como proveedores de servicios externos. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al configurar el interruptor en “Encendido”, usted acepta esto (revocable en cualquier momento). Esto también incluye su consentimiento para la transferencia de ciertos datos personales a terceros países, incluidos los EE. UU., de conformidad con el artículo 49(1)(a) del RGPD. Puedes encontrar más información sobre esto. Puede revocar su consentimiento en cualquier momento utilizando la clave y privacidad al final de la página.

fútbol Dietmar Hamann “Entonces Julian Nagelsmann no será entrenador en el Campeonato de Europa”.

norteLas fechas aún no están confirmadas, pero está previsto que la selección alemana de fútbol se enfrente a dos rivales conocidos entre el 18 y el 26 de marzo de 2024 y, por tanto, sea un test para el Campeonato de Europa. Según los informes, el partido será contra Francia en Lyon y luego en casa contra Holanda. La sede del último partido sigue abierta.

El experto en televisión Dietmar Hamann, que entre 1997 y 2005 disputó 59 partidos internacionales para la Federación Alemana de Fútbol, ​​cree que para el seleccionador nacional Julian Nagelsmann los partidos internacionales son como finales.

Dietmar Hamann jugó 59 partidos internacionales con la selección alemana. El exprofesional ahora trabaja como experto para Sky Fuente: Agencia de Noticias Alemana/Sven Hoppe

“Si cometen un error, Julian Nagelsmann no será entrenador en la Eurocopa. No es posible, no nos lo podemos permitir”, dijo Hamann a Sky.

“Nada funciona”, dice Hamann.

Como sucesor de Hansi Flick, Nagelsmann hasta ahora dirigió partidos internacionales contra Estados Unidos (3-1), México (2-2), Turquía (2-3) y Austria (0-2). Hamann criticó las acciones del hombre de 36 años. “Haga lo que haga, nada funciona. Ahora sabe, si no menos, que antes de los cuatro partidos”, afirmó el excentrocampista, que estuvo bajo contrato con el Bayern de Múnich, el Liverpool y el Manchester City.

A Hamann le disgusta especialmente la selección de personal de Nagelsmann porque, en su opinión, hay muy pocos defensores en el campo. “¿Cómo vas a aportar estabilidad o control a tu juego? No necesitas ser un físico nuclear”, dijo. “No puedes formar un equipo en torno a tu ofensiva”.

El próximo verano, Alemania se enfrentará a Escocia, Hungría y Suiza en la ronda preliminar de la Eurocopa, que se celebrará en su país.