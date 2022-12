¿Diez millones de euros para el Nobel? La devolución está excluida durante medio año.

a: cristobal cloke

El FC Bayern de Múnich trabaja en el regreso de Alexander Nubel como nuevo suplente. Sin embargo, la tarifa de transferencia puede ser mucho más alta de lo esperado.

Múnich – la razón Alejandro Noble Voluntad Bayern Munich También ocupado durante las vacaciones de Navidad. No está claro si el portero podrá abandonar el Mónaco en invierno. Probablemente dependa de la tarifa, y parece que el Bayern de Múnich debería pagar hasta diez millones de euros por el nuevo reemplazo.

Alejandro Noble Fecha de nacimiento: 30 de septiembre de 1996 (26 años), Paderborn Club: Mónaco (cedido hasta el verano de 2023) Posición: Portero Valor de mercado: 10 millones de euros

Bayern Múnich: Dicen que el Mónaco exige 10 millones de euros por el Nobel

El FC Bayern ha elegido a Alexander Nobel como el reemplazo perfecto para el portero titular lesionado manuel neuer instalado. Sin embargo, el portero cedido sigue hasta verano AS Mónaco De acuerdo, es por eso que se debe pagar la tarifa. Las discusiones están actualmente en curso, pero los residentes de Munich todavía están esperando una respuesta del principado.

Recientemente, se ha hablado de casi dos millones de euros de compensación al Mónaco. Sin embargo, la cantidad también puede ser mucho mayor. Insiders aprecian la caricatura en voz alta el corrió de ocho a diez millones de euros.

El regreso de Alexander Nobel al Bayern podría salir muy caro. © Mathieu Merville / Imago

Alexander Nobel ya está en Alemania: ¿transferencia de portero en los próximos días?

Mónaco eventualmente tendrá que Encuentre un reemplazo adecuado para Nobile en poco tiempoPara no poner en peligro tus objetivos. En Francia sigue Liga 1 El 28 de diciembre de nuevo.

Nübel tiene su sede actualmente en Alemania Pasa la Navidad con su familia en Paderborn. Durante las vacaciones, el jugador de 26 años tendrá que pensar dos veces si quiere volver al Bayern de Múnich.

Bayern Munich: Noble solo descarta un regreso de medio año

Nobile ha confirmado en repetidas ocasiones que ya no quiere sentarse en el banquillo detrás de Manuel Neuer. Sin embargo, el capitán del FCB apunta a un regreso en la nueva temporada.

Según el informe, L.N. Noble solo descartó regresar por medio año. El ex del Schalke 04 exige una perspectiva clara en el Bayern de Múnich y no quiere ser visto como un clavo de emergencia. Además de su relación con El entrenador de porteros y nuevo íntimo Tony Tabalovic no será el mejor.

¿Regreso noble al Bayern de Múnich? El transporte puede ser el punto de discusión

Es poco probable que el Bayern de Múnich invierta diez millones de euros en un portero que ya les pertenece y que podría volver gratis en verano. Especialmente eso con Gladbacher Jan Sommer tiene una opción mucho más barata en invierno Estamos. Los suizos serán ruidosos fotografía Sólo cinco millones de euros. Hay mas Las sustituciones de porteros que rondan la mente de los jefes. (c k)