Discusión sobre las edades de Tom Kaulitz y Olly Schultz

Heidi Klum cumplirá 50 años el próximo año.Foto: dpa/Imagespace

El podcast conjunto “Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood” de Bill y Tom Kaulitz está en Spotify desde agosto pasado. Los dos hermanos y los músicos del hotel de Tokio hablan de ello todos los miércoles La vida En los angeles. Tom también revela una anécdota u otra sobre su matrimonio con la modelo Heidi Klum y su vida familiar diaria con los cuatro hijos de Heidi.

El podcast de esta semana se mostró: Los hermanos Kaulitz recibieron a Jan Böhmermann y Uli Schultz, que tienen su propio podcast en el servicio de streaming sueco desde 2016 con “Fest & Flauschig”. Anteriormente, Boomermann & Schulze tenía un podcast en Ayne Radio llamado “Sanft Carefully”. Bill y Tom elogiaron acertadamente a los dos por su formato como “las estrellas de rock del mundo de los podcasts” y “leyendas de los podcasts”.

Entre otras cosas, Jan Boomermann y Olly Schulze aprovecharon su invitación para aprender más sobre Tom y su vida con Heidi Klum. El joven de 32 años reveló cómo es ser un hombre para una supermodelo exitosa. Debido a un malentendido al final del episodio, Tom y Olly se encuentran repentinamente por culpa de Heidi.

Jan Baumerman y Olly Schultz han sido invitados en el podcast de Bill & Tom Kaulitz.captura de pantalla instagram.com/bilkaulitz

Tom Kaulitz: Por eso está con Heidi Klum

Una de las primeras preguntas que Boomermann les hizo a Bill y Tom fue si Heidi asistía regularmente a sus conciertos. “Por supuesto, ella siempre usa el letrero del hotel de Tokio”, confirmó Tom directamente. La guitarrista agregó que se perdió las últimas presentaciones del Hotel Tokio antes del estallido de la pandemia de Corona porque tenía que filmar.

En cuanto al tema, el presentador de ZDF tenía otra pregunta en mente: “Lo que me importará. Heidi es una mujer increíblemente exitosa. No siempre es fácil mostrar negocios hombres Al lado de una mujer así. ¿Cómo lidias con eso mentalmente? También quería saber si eso jugó un papel en eso. relación juegos

Entonces Tom explicó:

“A menudo te preguntas por qué las celebridades salen con otras celebridades. Creo que es útil entender lo que estoy haciendo porque ella también está en el mundo del espectáculo”.

Explicó que no es fácil estar con alguien que ha estado en una banda desde los 15 años y agregó:Tocamos hasta 70 shows al año, estás de gira la mitad del año. mucho mujer No puedo imaginar eso”. Sin embargo, Heidi está muy ocupada y graba tres grandes espectáculos cada año con “America’s Got Talent”, “German’s Next Top Model” y “Making The Cut”.

¿El novio de Heidi Klum? ¡No hay problema para Tom!

Entonces Bill se comprometió y quería que Tom supiera cómo era para él cuando los paparazzi le pedían un lado de ellos en la alfombra roja para poder tomar fotos de Heidi sola. Sin embargo, Tom no estaba del todo molesto por este hecho:

“Es el programa estándar. Siempre os hacéis fotos juntos. Luego cada uno se hace fotos individualmente, pero, por supuesto, Heidi en particular, porque también se trata de la apariencia y la forma de vestir”.

Heidi Klum y Tom Kaulitz se encuentran entre los motivos favoritos de los fotógrafos.Foto: Imágenes de Imago / Imágenes de Imago

Como se reveló en eventos como Oscar Vanity Fair Ceremonia Debe hacer cola antes de pararse frente a los paparazzi, pero no todas las celebridades seguirán esta regla, como reveló Tom: “Celebridades lindas como nosotros están haciendo fila, pero a otros también les gusta saltarse la fila con su exageración”. Tom dijo que hicieron cola durante 35 minutos antes de caminar por la alfombra roja.

Heidi Klum: Polémica por su edad en podcast

Antes de que Jan Boomermann y Olly Schultz se despidieran de los hermanos Kaulitz, Olly le pidió a Tom que saludara a Heidi. “Somos antiguos”, le dijo Olly. Entonces hubo un argumento simple. Bill se sorprendió cuando Olly le preguntó si él, Olly, también celebraría su 50 cumpleaños el próximo año. Luego respondió confundido: “No, al año siguiente tenía 73 años, Heidi también, creo”. “Heidi cumplirá 50 años el próximo año”, repitió Tom. Ole se opuso firmemente a esto y se regocijó:

“Mierda, no sabes la fecha de nacimiento de Heidi. Lo sé como una persona normal”.

Afortunadamente, Tom pudo resolver el malentendido: Heidi cumplirá 49 años en junio y el próximo año cumplirá 50. Oli Schulz olvidó que él y Heidi no cumplieron años en 2022, por lo que Oli también celebrará su 50 cumpleaños el próximo año, pero no hasta octubre. Al darse cuenta de esto, Boomermann no pudo evitar bromear: “Cumplirás 50 el próximo año. Debería hablar con mi jefe”.

(Suizo)