Disminución del coronavirus en China: ¿qué significa eso para la epidemia?

Para las personas en China, la vida con coronavirus ha significado: bloqueos, cuarentenas forzadas, pruebas masivas, rastreo de contactos una y otra vez. Eso ha cambiado desde el 7 de diciembre de 2022. Los chinos pueden viajar nuevamente, las pruebas son voluntarias, las infecciones ya no se rastrean y, en cambio, las personas infectadas asintomáticas o levemente sintomáticas son enviadas a trabajar. La razón dada por el liderazgo político en Beijing para el final abrupto de la estrategia cero-Covid anteriormente estricta fue que las infecciones con las nuevas variantes de Omicron ya no eran tan graves como lo eran con las variantes anteriores del virus. De hecho, pueden haber sido razones económicas y políticas las que obligaron a China a dar este paso. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de la apertura repentina después de casi tres años de estrictas restricciones de Corona en el país más poblado del mundo para la gente de allí, pero también para Europa? ¿Cómo evalúan los expertos la situación?

Un millón de muertes por covid en China: ¿realidad o escenario de terror?

Desde el final abrupto de la estrategia Covid cero, la cantidad de infecciones en China ha aumentado considerablemente. después Investigación ARD en China Si los crematorios en Beijing están sobrecargados, tienen mucho más que hacer de lo habitual. Según las previsiones, la en la revista “Naturaleza” Se ha publicado, puede haber hasta 1 millón de muertes debido a Corona en China en los próximos meses.

Para Rolf Aboeller, director del Instituto Europeo de Bioinformática del Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL) en Cambridge, este es un escenario muy realista, precisamente porque la tasa de vacunación de personas mayores de 60 años en China es muy baja. “Eso significa que hay 100 millones de personas que no tienen ninguna protección decente. Y se puede suponer que una tasa de mortalidad del uno por ciento es un número realista. Simplemente significa: 1 millón de personas en ese grupo de edad solamente”, explica el científico en bioinformática.

Apenas fortalecida, protección débil: el problema de los chinos

Muchos chinos están vacunados, pero a menudo solo dos veces. Y, debido a que las vacunas extranjeras no están aprobadas por razones políticas, solo con vacunas chinas menos efectivas. Los ancianos en particular no están adecuadamente protegidos. Según los informes de la agencia, solo el 70 por ciento de las personas mayores de 60 años y el 40 por ciento de las personas mayores de 80 en China han recibido la tercera vacuna, la llamada inyección de refuerzo.

Mitigación en China: “No hay peligro inmediato para Europa”

En China, debido a la relajación de las restricciones, puede haber una ola de infecciones, especialmente el 22 de enero, el Año Nuevo chino. Luego, varios cientos de millones de personas viajan por todo el país para celebrar tradicionalmente el comienzo del año con sus familias en sus pueblos natales. Rolf Aboeler, un científico de Cambridge, cree que este movimiento de masas puede convertirse en un evento súper generalizado.

Sin embargo, Reinhold Forster, científico de enfermedades infecciosas de la Escuela de Medicina de Hannover, no ve ningún peligro inmediato para nosotros en Europa. Porque los subtipos de Omicron, que nuestro sistema inmunitario ya conoce por vacunas e infecciones, también prevalecen en China, dice el científico de enfermedades infecciosas. Sin embargo, Forster ve un problema si el virus infecta a muchas personas cuyos sistemas inmunológicos aún no reconocen el patógeno, debido a la falta de vacunación o infección. Explica que luego se pueden desarrollar nuevas variantes. “Y luego existe el riesgo potencial de que surjan variantes que también pueden infectarnos muy fácilmente y enfermarnos gravemente”. Sin embargo, Forster cree que el desarrollo de nuevas variantes que eluden por completo la protección inmunológica solo es concebible en teoría, en realidad no es muy probable.

Virus Protzer: prevenir la ola en China con vacunas

Según Ulrike Brutzer, viróloga de la Universidad Técnica de Munich, incluso si aparece una ola de infecciones en China, las consecuencias pueden mitigarse principalmente a través de más vacunas. “Si pudieras aumentar del cuatro al ocho por ciento de la población, eso sería una disminución importante. Los cálculos dicen: hasta 300.000 muertes menos de aquí a abril”, apunta el virólogo de Múnich. Otro punto importante para reducir el número de infecciones es el uso temprano y rápido de medicamentos efectivos, como Paxlovid, según explica el médico.