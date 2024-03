Disputa amorosa por Dominic Purcell: Miley Cyrus está en medio de ella

Collage: Dominic Purcell, Miley Cyrus Imágenes falsas, Imágenes falsas

Miley Cyrus, de 31 años, se encuentra en problemas en el drama amoroso de la familia Cyrus. Su madre Tish, de 56 años, se volvió a casar después de divorciarse de Billy Ray, de 62 años, el año pasado. Se dice que el marido de Tish, la estrella de “Prison Break”, Dominic Purcell, de 54 años, es el ex padre de su hija menor, Noah, de 24 años. Se dice que la herida Noah cortó el contacto con su madre. ¡Y así el caos es total! a la siguiente Los conflictos entre seres queridos ahora pueden volverse especialmente difíciles de afrontar. La experta en relaciones Louella Alderson explica Espejo: “La situación entre Tish y Noah podría afectar otras relaciones familiares, incluida la de ellos la siguiente Y su hermana.”

Noah y Miley Cyrus en junio de 2017 imágenes falsas

El traductor de “Flores” aún no se ha pronunciado públicamente sobre la disputa familiar. Sin embargo, celebró la boda de su madre. En su opinión, ¿realmente había traicionado a su hermana? “Parece que puede haber un conflicto entre las hermanas. la siguiente “Él está con Tish, no con Noah”.“, explica Luella. Sin embargo, es difícil decir si quiere tomar partido: “Pero también es posible que la siguiente Apoyó incondicionalmente a su madre y a su nuevo marido y no intentó favorecerlos ni tomar partido. “Tal vez sientas que son una buena pareja y quieras verlos felices juntos”.

Tish Cyrus y Miley Cyrus en los premios Grammy 2024 imágenes falsas

Además, parece que la ex estrella de Disney quedó tan sorprendida como los fanáticos por el inusual triángulo de relación. “Miley no tenía idea del drama. dominical “Ni idea.”, dijo la gente citando a una fuente. Ella confrontó a su madre sobre la situación, pero al final era importante para ella que su madre fuera feliz. No se sabe si actualmente está en contacto con su hermana pequeña.

