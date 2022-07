Disputa sobre el enclave de Kaliningrado: después de todo, Lituania ahora debería dejar pasar los productos rusos

La disputa de Lituania con Rusia por el bastión de Kaliningrado solo amenazaba con escalar cuando la UE extinguió la conflagración inicial: los transportes de carga rusos deberían poder pasar a través de Lituania en gran medida sin sanciones. Así prevalece el punto de vista alemán.

La disputa sobre el transporte de mercancías rusas a Kaliningrado se ha calmado: después de las protestas y amenazas de Moscú, la Comisión de la Unión Europea está preparando nuevas pautas para el tráfico de tránsito entre Rusia y la región del Mar Báltico que pasa por el territorio de la Unión Europea. Según un documento publicado el miércoles, Rusia puede traer bienes civiles sancionados por ferrocarril a través de Lituania, un estado miembro de la UE, sin restricciones significativas.

Kai-Olaf Lang es un experto en Europa del Este en Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). (Foto: SWP)

Esto finalmente resuelve el conflicto de semanas. Sin embargo, hubo otro colapso de antemano: Lituania puso en vigor la segunda etapa del paquete de sanciones de la UE contra Rusia, aparentemente sin la aprobación de Bruselas. La Comisión de la Unión Europea ha anunciado que publicará instrucciones antes del 10 de julio sobre cómo abordar el tráfico de tránsito entre Rusia y su puerto báltico. Pero el plazo ha pasado. Luego crea hechos.

Desde el lunes, se ha restringido el transporte no solo de acero, carbón y materiales de construcción entre Rusia y Kaliningrado, sino también de hormigón, madera y alcohol. El Kremlin vio esta acción como una violación de un acuerdo con la Unión Europea de 2002 que garantizaba el comercio de libre tránsito con el enclave -y Inmediatamente anunció “contramedidas estrictas”..

Schultz estaba en contra de las sanciones

La discusión tomó por sorpresa a la Unión Europea. En el caso de Kaliningrado, el canciller Olaf Schultz lo vio no solo, sino también relacionado con el movimiento de mercancías entre las “dos partes de Rusia”. Y déjalo fluir. Por otro lado, Lituania consideró los envíos rusos como importaciones porque cruzaron su territorio. Así que la palabra de fuerza de Bruselas es una derrota para el gobierno de la Primera Ministra Ingrida Simonetto. A nivel nacional, debería verse como una capitulación ante Rusia.

Como antigua república soviética -y especialmente tras la invasión rusa de Ucrania-, Lituania tiene un interés vital en no enviar ningún signo de debilidad al Kremlin. “No siempre hemos tomado las perspectivas y preocupaciones de este país tan en serio como debería haber sido”, dijo Michael Roth, presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Bundestag, un político de los socialdemócratas, en una entrevista con ntv.de.

Incluso si, en opinión de Roth, el comercio intrarruso de mercancías no debería ser castigado, parece que Lituania teme que Rusia socave el régimen de sanciones en Kaliningrado, por ejemplo, utilizando el puerto de Exclusión como puerto de exportación porque las rutas marítimas no lo son. bajo control. dice Kai Olaf Lang, experto en Europa del Este, de Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) cuando ntv.de le preguntó. “Kaliningrado es el único puerto libre de hielo de Rusia en el Mar Báltico”. El argumento de que Rusia puede importar bienes sancionados a gran escala Paso de Suwalki a Kaliningrado Y lo envió al extranjero desde allí, pero no es del todo convincente.

Las consecuencias para la red eléctrica y los ferrocarriles están amenazadas

Si la UE se hubiera mantenido firme en este tema, también podría haber tenido consecuencias para Lituania. Todavía hay lugares donde el Kremlin puede golpear duramente a Lituania, por ejemplo, en la fuente de energía. Desde el cierre de su única central nuclear, Lituania depende de las importaciones de electricidad. Aunque ya no provienen de Bielorrusia y Rusia como solían hacerlo, la red eléctrica todavía está sincronizada con la red BRELL de la era soviética. La electricidad debe desviarse primero de la red de la UE, por ejemplo, de Polonia. La exclusión de Lituania de la red BRELL sería técnicamente factible. Sin embargo, señala Lange, esto también puede tener repercusiones directas en el propio Kaliningrado.

El operador ferroviario más grande del país, LTG, también se ha visto muy afectado por las sanciones. Hace una parte importante de su negocio de transporte de carga: casi el 40 por ciento está en tránsito entre Rusia y Kaliningrado. Las medidas punitivas contra Bielorrusia tras la manipulación de las elecciones presidenciales de 2020 ya habían afectado al establecimiento estatal lituano. Solo LTG perdió 11 millones de toneladas de carga anual a través del productor de potasa de Belaruscali sancionado. La empresa ferroviaria estatal anunció recientemente que tendrá que despedir a una cuarta parte de su plantilla.