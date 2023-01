Distancia a la foto de Elon Musk

de: max müller

Si desea comprar un nuevo Tesla Model X hoy, tendrá que ahorrar tiempo y una cantidad de dinero de seis cifras. © Ringo HW Chiu / Tesla Motors / dpa (montaje)

Tesla y Elon Musk: Definitivamente van juntos. Con cada nueva fuga del jefe, el panorama se resiente más. Pero deshacerse de su Tesla no es fácil.

Colonia – Hace cuatro años, el mundo parecía diferente para Thomas Feltges (nombre cambiado). En ese momento, en 2019, estaba pensando en un auto nuevo. No, con una promesa. Tesla Model X, precio nuevo en su momento: 130 mil euros. Cualquiera que haya comprado un Tesla también obtuvo una imagen: innovador, progresista y, como automóvil, parte de la legendaria escena tecnológica. “Tesla era y sigue siendo un coche atractivo”, dice Filtz por teléfono hoy. “Las mamparas y las puertas batientes son impresionantes”. Sin embargo, solo quiere una cosa: vender.

Muchos propietarios de Tesla tienen ganas. Las encuestas muestran que la reputación de la marca está empeorando. base Espejo El Instituto de Investigación Civey preguntó a los posibles compradores de automóviles en Alemania a principios de diciembre qué pensaban de Tesla. Casi la mitad dijo: el comportamiento actual del CEO Elon Musk Su actitud hacia Tesla es claramente negativa. Alrededor del 69 por ciento de los encuestados calificaron a Tesla como muy antipático.

Tesla estaba decepcionado en el parqué

La situación en la bolsa de valores muestra que estas no son solo instantáneas. El año 2023 comenzó con un revés para la compañía estadounidense: después de cifras de entrega decepcionantes, Tesla cayó un 12,2 por ciento para llevarla al fondo del índice tecnológico Nasdaq 100. En el último trimestre de 2022, Tesla entregó 405.278 vehículos en todo el mundo. Sin embargo, los expertos esperaban un promedio de alrededor de 421,000 nacimientos, informó. Bloomberg. Según la Autoridad Federal de Transporte Motorizado, entre enero y septiembre se vendieron 38.458 automóviles Tesla en Alemania. Esto es un 48 por ciento más que en el mismo período del año pasado. Sin embargo poner Musk también ha comenzado realmente el último trimestre de 2022 en lo que respecta a los escándalos..

El propietario de Tesla, Villages, también ha notado lo mal que están las cosas para la empresa. Es el director general de una empresa mediana. Villages quiere vender su auto, pero esto puede complicarse. El portal “Wir-kaufen-deinen-Tesla” anuncia en su página de inicio: Solo se aceptarán consultas nuevamente a partir del segundo trimestre. Feltges aún no ha puesto su auto en línea. El popular sitio “wirkaufendeinauto.de” está fuera de discusión para él. “Ya no compran un Tesla”, dice Villages. Una vocera del portal lo desmiente cuando le preguntan Frankfurter Rundschau de Modos IPPEN. Se sigue comprando Teslas “a la carta”. ¿Cuál es la gran demanda en este momento? La portavoz se negó a comentar al respecto.

Las razones del declive son de cosecha propia, dice Villages. “Me molesta que Tesla cuide a sus clientes”. Lo que quiere decir con eso: la forma en que se equipa un Tesla está determinada principalmente por Tesla, no por el cliente. “Si se anuncia una fuente más pequeña en el menú o se desactiva el radar, el cliente lo encontrará fácil”, dice Feltages.

El dispositivo se puede modificar. Es más difícil con una foto. Quién quiere uno Representan a narcisistas muy ricos o, alternativamente, a adolescentes desafiantes.algunos preguntan. Otros dicen que Musk es un genio. Villages está en el medio, aunque se ha estado moviendo claramente en una dirección en los últimos meses.

Elon Musk: ¿Cuál es el paralelo con Donald Trump?

“Musk es muy egoísta. Sus aventuras recientes me recuerdan mi juventud jugando Sim City en la computadora. La diferencia es que el tipo realmente lo hace”, dice Feltges, quien vive en Berlín y es de Siga de cerca los desarrollos alrededor de la fábrica cercana en Grünheide. Se para allí con toda seriedad y niega la falta de agua. Habrá árboles, como prueba de lo contrario. A veces veo similitudes allí. Donald TrumpEl comportamiento de Musk fue la gota que colmó el vaso. Él no es el único. “Un amigo mío lo dice muy claro: debido a Elon Musk, ya no compra un Tesla”, dice Villages.

Además, la oferta a día de hoy es mucho mejor que hace unos años, cuando Tesla todavía era la fuerza indiscutible en el mercado de los vehículos eléctricos. “Cuando compré mi Tesla, mi elección era pequeña. Comprar un Audi E-Tron era demasiado arriesgado para mí en ese momento”, dice Feltges. Hoy ve las cosas de manera diferente. Otros fabricantes habrían seguido su ejemplo. BMW, Hyundai y Skoda – Feltges está considerando todas las opciones. Pero para eso, primero quiere deshacerse del Tesla.

Grietas en la comunidad de Tesla: “Las ganas de levantar el dedo medio van en aumento”

La situación actual también podría jugar a su favor, a pesar de todos los titulares negativos. Estancamiento en el aire por todas partes. Los precios de la energía se están disparando, las cadenas de suministro se están colapsando y la economía se tambalea. Esto limita la demanda, pero la oferta en el mercado de vehículos eléctricos también está disminuyendo. de uno solo Si desea comprar un nuevo modelo electrónico, debe estar preparado para esperar meses. “Por eso estoy convencido de que me voy a deshacer de mi Tesla rápidamente”, dice Feltages. Vender rápido es una cosa. La pregunta más importante es: ¿a qué costo? Villages espera 90.000€.

Vender su Tesla está fuera de discusión para el fanático acérrimo. Feltges no fue uno de ellos: “Nunca he sido fanático de Tesla, también he expresado opiniones críticas en los foros. Te dan una bofetada en el acto”.

Pero hay grietas en la sociedad. Cualquiera que haga clic en los foros de Tesla seguirá leyendo muchos elogios, admiraciones y justificaciones para Musk, pero también comentarios como este: “Paso por la fábrica en Grünheide varias veces a la semana. La necesidad de sacar el dedo medio está creciendo”. .”