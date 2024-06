DLC Elden Ring con casi 600.000 jugadores de Steam en su lanzamiento

Últimamente se han anticipado algunos DLC, como Shadow of the Earth Tree para Elden Ring. A la medianoche del 21 de junio de 2025, el editor Bandai Namco y el estudio desarrollador FromSoftware abrieron las puertas a la primera expansión del popular juego de rol de mundo abierto. Los creadores ya pueden esperar un lanzamiento muy exitoso: además de las mejores críticas de la prensa especializada internacional, con Shadow of the Erdtree nombrada la mejor expansión para el juego hasta la fecha, el DLC está arrasando en las listas de SteamDB.

Después de que el primer medio millón de jugadores simultáneos de Steam fueran pirateados apenas unas horas después del lanzamiento, la tendencia continúa apuntando hacia arriba el primer día de disponibilidad. Al mismo tiempo era ruidoso SteamDB Alcanzó un máximo de alrededor de 589.000 jugadores; También en Las listas más vendidas del mundo en Steam Elden Ring y Shadow of the Erdtree ocupan los dos primeros lugares. Aún no hay información sobre los jugadores de consola, pero esto sólo debería demostrar la popularidad del título.

FromSoftware todavía está muy por detrás del récord de Elden Ring: aproximadamente dos semanas después del lanzamiento original el 25 de febrero de 2022, Elden Ring casi ha superado la marca del millón y 953,426 jugadores han jugado en Steam al mismo tiempo. Pero lo que no ha sucedido aún puede suceder; después de todo, el primer fin de semana desde el lanzamiento de Shadow of the Erdtree llegará pronto.

