Documentos ‘Top Secret’ confiscados en casa privada: Trump sospechoso de ser un espía

El FBI confiscó varios documentos altamente clasificados durante un registro en la casa del expresidente estadounidense Donald Trump en Florida. Ello se deriva de la entrega del material decomisado, que fue realizada en forma conjunta por un juzgado del estado estadounidense de Florida con orden de registro Fue liberado el viernes a pedido del fiscal federal Merrick Garland.

Trump había afirmado previamente en la red social Truth Social, de la que es cofundador, que todos los documentos fueron divulgados, es decir, desclasificados.

Los presidentes en ejercicio tienen amplios poderes para difundir información y romper el secreto. Pero en este caso, no es tan simple como lo describe Trump. Existe un procedimiento oficial para la liberación de documentos.

Se requieren aprobaciones adicionales para algunas versiones. Además, no necesariamente importa si los documentos han sido desclasificados, porque mantener documentos sin permiso en el contexto de la defensa nacional puede constituir un delito.

Según la lista del FBI, los agentes encontraron el lunes pasado un conjunto de documentos de alto secreto/SCI en la propiedad de Trump en Mar-a-Lago, que son de alto secreto y solo se pueden ver en instalaciones gubernamentales especiales. Cuatro conjuntos de documentos confiscados se clasifican como “ultrasecretos”, otros tres como “secretos” y los tres restantes como “secretos”.

La orden de allanamiento enumera tres delitos penales como posibles causas de posible confiscación: recopilar, transferir o perder información de defensa, sustraer o destruir documentos oficiales y destruir o alterar documentos para obstruir las investigaciones. El primer cargo, que se enmarca en la Ley de Espionaje de EE. UU., conlleva una pena de hasta 10 años de prisión, el segundo de hasta tres años y el tercero de hasta 20 años.

Pero los expertos legales señalaron que la mención de la ley antiespionaje en la orden de allanamiento no significa necesariamente que Trump enfrente cargos de espionaje.

Bradley Moss, un abogado de seguridad, escribió en Twitter que la ley “cubre una variedad de delitos no relacionados con el espionaje”. La ley se ocupa de la “retención ilegal de información relacionada con la defensa nacional”.

Información sobre Macron y el indulto de Roger Stone

Además de la orden de allanamiento, se publicó una lista de documentos incautados. En consecuencia, algunos de los documentos confiscados en Mar-a-Lago “se suponía que solo estaban disponibles en instituciones gubernamentales privadas”. Entre otras cosas, estos documentos contenían información sobre el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Según la lista, los agentes también confiscaron varias cajas, dos álbumes de fotos y un indulto para el hombre de confianza de Trump, Roger Stone, quien fue condenado a 40 meses de prisión en el curso del caso por una supuesta interferencia electoral rusa a favor de Trump.

No está claro por qué Trump se llevó los documentos con él. El New York Times citó a personas cercanas a Trump diciendo que tiene la costumbre de simplemente coleccionar recuerdos y recuerdos, sin dar nombres.

El Departamento de Justicia de EE. UU., también la principal agencia de aplicación de la ley del país, solicitó el viernes a un juez federal que libere la orden de allanamiento.

Trump desestimó un informe de los medios el viernes de que el FBI también estaba buscando documentos clasificados sobre armas nucleares. “El tema de las armas nucleares es un engaño”, escribió Trump en Truth Social, del cual es cofundador. “Las mismas personas pésimas están involucradas”, dijo, refiriéndose a los juicios de destitución y la investigación de Mueller. Trump no proporcionó ninguna evidencia para sus declaraciones.

Evento sin precedentes

Los involucrados en la redada dijeron que los funcionarios del FBI estaban buscando evidencia de que Trump tomó ilegalmente documentos gubernamentales de la Casa Blanca cuando dejó el cargo en enero de 2021.

El jueves, el fiscal general Merrick Garland confirmó que se aplica la presunción de inocencia. En tanto, subrayó que un tribunal federal había autorizado el allanamiento “tras la necesaria identificación de sospecha suficiente”. “Yo personalmente apoyé la decisión de solicitar una orden de allanamiento”. Trump acusó a la administración de su sucesor, Joe Biden, de utilizar al FBI con fines políticos.

Según la Casa Blanca, Biden no tenía conocimiento previo de la búsqueda de la droga de Trump. Este proceso no tiene precedentes en la historia de los Estados Unidos. Trump no estaba en su casa durante la inspección.

Garland justificó la solicitud de publicar la orden de registro y recepción, entre otras cosas, en el interés público.

Los Archivos Nacionales contradicen la afirmación de Trump sobre Obama

Mientras tanto, los Archivos Nacionales de EE. UU., que se encargan de almacenar los documentos presidenciales, contradijeron la afirmación de Trump de que su predecesor, Barack Obama, guardó documentos secretos después de su partida. El viernes, la organización gubernamental dijo que, de acuerdo con los requisitos legales, después de que Obama dejó el cargo en 2017, los Archivos Nacionales “asumieron la custodia legal y física exclusiva de los registros presidenciales de Obama”. Cerca de 30 millones de páginas de documentos no clasificados se guardan en el área de Chicago. La información confidencial se mantendrá en Washington.

Trump escribió en Truth Social el viernes que si las autoridades le hubieran preguntado al respecto, les habría dado todos los documentos. “El mayor problema es ¿qué van a hacer con los 33 millones de páginas de documentos, muchos de ellos clasificados, que el presidente Obama se llevó consigo a Chicago?”, escribió en la misma carta. Trump había hecho previamente la misma afirmación sin proporcionar ninguna evidencia de respaldo.

En general, se cuestiona la veracidad de las declaraciones de Trump. Los verificadores de hechos del Washington Post han establecido que Trump hizo más de 30,000 declaraciones falsas o engañosas durante su mandato de cuatro años, de 2017 a 2021.

Críticas de los principales republicanos

La redada causó indignación e ira en los círculos de derecha. Varios políticos de alto nivel del Partido Republicano de Trump e incluso el exvicepresidente Mike Pence han acusado al Departamento de Justicia de tener motivaciones políticas.

Ha habido amenazas de violencia contra el FBI en foros en línea, que su director, Christopher Wray, calificó de “reprensibles y peligrosas”. En este contexto, el incidente del jueves en Cincinnati, Ohio, causó un gran revuelo.

Según el FBI, un hombre intentó entrar a una oficina del FBI allí. Tras una persecución, el hombre apuntó con su arma a los policías, quienes le dispararon.

Según los informes, el atacante llamó a los ciudadanos estadounidenses a tomar las armas en Truth Social antes del ataque. “Este es su llamado a las armas”, según la cuenta de Internet de Ricky Schaeffer, de 42 años, citando capturas de pantalla. Desde entonces, la cuenta ha sido eliminada. (DPA, Agencia France-Presse, Reuters)