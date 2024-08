“Donald Trump explota en vivo”

Hogar política

de: Lisa Mankey

el presiona divide

La conferencia de prensa del republicano Trump parecía desesperada. La falta de una estrategia contra Kamala Harris podría tener un gran impacto en las elecciones estadounidenses de 2024.

PALM BEACH – Sin aliento, sin un hilo conductor y lleno de contradicciones: en una reciente conferencia de prensa celebrada por el candidato republicano y presidencial Donald Trump, el expresidente se quejó de que esto aparentemente era infundado. En una actuación confusa y llena de afirmaciones infundadas y mentiras descaradas, Trump aparentemente intentó robarle el protagonismo a su rival demócrata Kamala Harris en las elecciones estadounidenses de 2024.

Las acusaciones contra Harris fueron variadas e inagotables. El demócrata y el presidente estadounidense Joe Biden no impidieron la guerra de Ucrania y el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 fue demasiado indulgente en la lucha contra el crimen y mostró debilidad, entre otras cosas, con la retirada de Estados Unidos de Afganistán.

Gracias a Harris, Wall Street se enfrenta a una “recesión, no a una recesión”, y los demócratas han minimizado la importancia de eliminar el derecho al aborto. En una andanada de ataques, Trump también aprovechó la reciente controversia sobre la identidad racial de Harris y dijo que habló con un ex amigo de Harris que “le contó cosas terribles sobre ella”.

El expresidente celebró su rueda de prensa en su casa de Mar-a-Lago. © Imagen de la Alianza / Agencia de Prensa Alemana / AFP | Alex Brandon

Trump se está alejando de viejas controversias en torno a las elecciones estadounidenses de 2024 y se está empantanando en contradicciones.

Con otra mujer, Trump de repente intentó retractarse de sus declaraciones. Se mostró “muy protector” con Hillary Clinton, que se postuló por el Partido Demócrata contra Trump en 2016. Durante la campaña electoral, el republicano pidió regularmente que Clinton fuera a prisión. Es posible que el expresidente haya intentado echarse atrás porque él mismo ha sido acusado en varios juicios, en uno de los cuales ya ha sido declarado culpable.

Trump también difundió mentiras sobre el asalto al Capitolio en 2021: “Nadie murió el 6 de enero”, dijo el expresidente, aunque en total nueve muertes estuvieron relacionadas con la tormenta. Sin embargo, Trump también elogió a los insurrectos en su discurso y afirmó que quería perdonarlos. Pero al mismo tiempo afirmó que se había producido un “traspaso pacífico” del poder, lo que era un lío confuso y lleno de declaraciones contradictorias.

La ridícula comparación de Trump en la conferencia de prensa: Martin Luther King y Donald Trump

El republicano también se mostró orgulloso de la multitud durante su discurso del 6 de enero de 2021, en el que llamó a sus seguidores a “luchar como el infierno”. “Nadie ha hablado ante una audiencia más grande que yo”, dijo Trump. “Si miras a Martin Luther King cuando pronunció su discurso, su gran discurso, y si miras nuestro discurso, encontrarás los mismos bienes inmuebles, el mismo todo, el mismo número de personas, si no más”. El famoso discurso de Martin Luther King “Tengo un sueño” en 1968.

Esta no sería la primera vez que Trump difunde información falsa sobre el tamaño de su audiencia. Pero el republicano se contradijo repetidamente en su conferencia de prensa: “Dijeron que yo tengo 25 mil y él tiene un millón. No tengo ningún problema con eso porque amaba al Dr. Martín Luther King.”

Trump dispara a Harris en las elecciones estadounidenses de 2024 sin una estrategia, y las primeras consecuencias ya se pueden ver

La conferencia de prensa celebrada el jueves 8 de agosto confirmó lo que había dicho el destacado republicano Karl Rove el día anterior. Diario de Wall Street “La campaña de Trump es un desastre”, escribió. Trump parece incómodo. Comete muchos errores involuntarios y pierde un tiempo valioso e irreemplazable en insultos, trivialidades y tonterías”.

“No he recalibrado la estrategia en absoluto”, dijo Trump en la conferencia de prensa, confirmando lo que la campaña de Trump ha criticado durante mucho tiempo. El hecho de que no haya una línea clara ya ha generado incertidumbre entre muchos republicanos. Rove señaló que Trump y su candidato a vicepresidente, J.D. Vance, pronto tendrán que establecer una línea de ataque contra Harris y su compañero de fórmula, Tim Walz, y luego atenerse a ella. “Si no se pueden lograr esos dos objetivos, es posible que pierda la carrera que el señor Trump estuvo a punto de ganar hace tres semanas”.

Pero el desempeño de Trump sí tuvo impacto y puso de relieve la desesperación de la que se ha acusado a los republicanos durante mucho tiempo. El portavoz de la campaña demócrata, Ammar Moussa, anunció, según el sitio de noticias estadounidense independiente Dijo que Trump estaba “haciendo berrinches a los medios en línea y hoy en su club de campo” porque no estaba recibiendo la atención que quería. “Donald Trump explota en vivo en la televisión”, informó Republicanos Contra Trump en el Canal X. Si Trump no sigue una estrategia clara en el duelo televisado previsto contra Harris, podría tener implicaciones de gran alcance para las elecciones estadounidenses de 2024. (palabra)