Donald Trump resultó herido en el evento; el presunto tirador murió

El presidente estadounidense, Joe Biden, quiere dirigirse a la nación en un discurso tras el intento de asesinato de su rival político Donald Trump Hacemos un llamado al país profundamente dividido para que se mantenga unido. Biden dijo en la Casa Blanca: “Debemos permanecer unidos como nación” y anunció que quería dirigirse a los ciudadanos en un discurso oficial desde la Oficina Oval el domingo por la noche (lunes por la noche en alemán). Este tipo de discursos desde la Oficina del Presidente en la Casa de Gobierno están reservados para momentos de crisis y puntos de inflexión importantes en el país. Esto es exactamente a lo que se enfrenta Estados Unidos ahora.

Biden condenó una vez más enérgicamente el tiroteo contra el expresidente y actual candidato presidencial republicano Trump, quien recibió un disparo en la oreja. El ataque contradice todo lo que Estados Unidos representa. “Esto no es Estados Unidos y no podemos permitir que algo así suceda”, advirtió durante una breve aparición en la Casa Blanca. Siempre habrá debates y diferencias de opinión, pero el país nunca debe perder de vista lo que representa. “La unidad es el objetivo más difícil de lograr, pero no hay nada más importante que eso en este momento”, advirtió Biden.