Dos meses después de la muerte de su hermano: Fritz Weber está en la clínica por una septicemia

La estrella de televisión Fritz Weber se encuentra desde hace dos semanas en un hospital de Munich, temporalmente en la unidad de cuidados intensivos. Según un informe de los medios, a los médicos les preocupa que la sepsis esté afectando a la válvula cardíaca artificial. El hombre de 82 años tuvo que enterrar a su hermano.

Menos de dos meses después de la muerte de su hermano Elmar Weber, la estrella de televisión Fritz Weber fue hospitalizada por envenenamiento de la sangre. Así lo informó el diario “Bild” en referencia al entorno más cercano al actor. Según el informe, el hombre de 82 años se encuentra en la clínica Großhadern de Múnich. El periódico continúa diciendo que hace dos semanas ingresó allí y que Fritz Weber se encontraba temporalmente en la unidad de cuidados intensivos.

Se decía que el actor (“Por el amor del cielo”, “Derek”) estaba preocupado por el funcionamiento de su válvula cardíaca artificial debido a un envenenamiento de la sangre. Fritz Weber estuvo a punto de morir en 2011 a consecuencia de esta sepsis. En ese momento, fue su esposa, Susan Kellerman, quien le instó a consultar a un médico. Inmediatamente lo remitió a la clínica. Una cirugía de emergencia salvó la vida del actor, como él mismo admitió más tarde: “Una noche estaba en las rocas. Un día después en la clínica y habría muerto”. El motivo en ese momento fue una lesión provocada por su perro de pelo duro, Aaron, quien lo arañó. Aún se desconoce la causa del actual envenenamiento de la sangre.

Hermano muere repentinamente

Recientemente, Fritz Weber tuvo que afrontar la muerte de su hermano Elmar el 31 de octubre. Esto podría haberle sorprendido por completo. El actor de 82 años dijo en una entrevista con la revista “Bounty” a principios de noviembre: “No me lo esperaba. Me siento triste”. No había “signos de debilidad física o enfermedad”. La estrella de televisión añadió: “Apareció de repente, como un terrible rayo. El único consuelo es que no sufrió, sino que murió de un infarto”. Sin embargo, Weber sufrió mucho por la pérdida de su hermano, que era tres años menor que él. “Tenía mucho que decirle”, le dijo a Ponte.

Fritz Weber desempeñó el papel principal en la adaptación musical ganadora del Oscar de Cabaret junto a Liza Minnelli, dirigida por Bob Fosse, como un judío vivaz que inicialmente finge ser cristiano durante un período de creciente antisemitismo en la última República de Weimar. Se dio a conocer internacionalmente en 1959 con la película contra la guerra “Die Brücke”. Fritz Weber hizo su gran avance en el papel del asistente Harry Klein en la serie policial “El inspector y Derek”.