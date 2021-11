Dos pantuflas electorales para los demócratas estadounidenses: ahora Trump está sentado en el cuello de Biden – Politics Abroad

No es de extrañar que Joe Biden (79) siga hablando de Donald Trump (75) …



Exactamente un año después de que el actual presidente de Estados Unidos derrotara a Donald Trump en la batalla por la Casa Blanca, se llevaron a cabo las primeras elecciones históricas en Estados Unidos. Fue en Virginia y Nueva Jersey.

También se trataba de la pregunta: ¿Puede Trump hacer una reaparición política y convertirse nuevamente en el hombre más poderoso del mundo en 2024?

La primera respuesta: Sí, puede. (Alemán: Sí, puede).

Disparo de advertencia n. ° 1: en Virginia, el demócrata Terry McAuliffe (64) cayó en la votación contra el recién llegado conservador Glenn Youngkin (54). ¡Joe Biden ganó aquí el 3 de noviembre de 2020 con una victoria incontrolada (más un diez por ciento)!



Fue respaldado oficialmente por Trump y se ganó un fideicomiso: el republicano Glenn Yongkin. Al fondo: el futuro vicegobernador de Virginia, Winsome Sears, y el nuevo fiscal general Jason MiyaresFoto: Cliff Owen / AP



Disparo de precaución n. ° 2: en Nueva Jersey, donde los demócratas han ganado todas las carreras presidenciales por un amplio margen desde 1992, el duelo entre el actual liberal Phil Murphy (64) y el retador republicano Jack Ciatarelli (59) fue tan reñido que solo unas pocas horas hace que hubiera sido posible. Etiqueta a un ganador. ¡Murphy ganó del 50,2 al 49,23 por ciento!

La victoria de los demócratas siempre se ha considerado una ganga. Una clara señal de una débil y temblorosa victoria: ¡los votantes estadounidenses están descontentos con los liberales!

Y hubo otro disparo de advertencia para Biden & Co .: En las elecciones locales en el estado estadounidense de Nueva York, los demócratas sufrieron dolorosas derrotas en muchos ayuntamientos.



El hombre de Trump, Jack Ciatarelli, celebra su inesperado éxito con sus seguidores en Nueva Jersey el miércoles por la noche. Él se encuentra detrás del actual gobernador Phil MurphyFoto: Spencer Platt / AFP



Joe Biden no debería estar nada contento con el contenido de los medios estadounidenses. El liberal New York Times dictaminó que la “debilidad de los demócratas está expuesta”. El conservador New York Post informó que los demócratas se congelaron. No es suficiente ser anti-Trump solo ”.

De hecho, Joe Biden mencionó el nombre de Trump 24 veces en un discurso durante sus apariciones en la campaña de McAuliffe. Pero los votantes de Virginia no estaban impresionados. El miedo a Trump parece ser cosa del pasado. Mientras tanto, el miedo al aumento de los impuestos y la inflación es omnipresente.



Después de las elecciones para gobernador en Virginia y Nueva Jersey, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, debe estar muy atentoFoto: MANDEL NGAN / AFP



La elección presidencial para gobernadores de Estados Unidos es como un balde de agua fría en la cara del hombre que Donald Trump ha denigrado repetidamente como “Joe somnoliento”.

Porque ahora está cada vez más claro que en las próximas elecciones al Congreso en el otoño de 2022, los demócratas perderán mayorías en el Senado y la Cámara de Representantes. Entonces Biden, que ya está teniendo problemas para pagar su presupuesto y sus programas de inversión, eventualmente será un “pato cojo”. La cabeza no puede mover prácticamente nada.

W: Una encuesta de la NBC de esta semana mostró que solo el 42 por ciento de los estadounidenses cree que Biden está haciendo un buen trabajo como presidente. Esto se dijo en abril en un 53 por ciento.

Además, siete de cada diez ciudadanos estadounidenses creen que el país tomó el camino equivocado bajo el 46º presidente. Casi la mitad de los demócratas preferirían participar en la carrera presidencial con un candidato que no sea Joe Biden en 2024.

En consecuencia, Trump está de buen humor. No lo dudó y consideró la pasada noche electoral un éxito personal. “Quiero agradecer a mi base por votar con tanta fuerza por Glenn Yongkin. Si no fuera por usted, no se habría acercado a la victoria”, declaró en un comunicado.

Trump apoyó oficialmente a Yongkin. Y aunque nunca apareció con él en público, no se distinguió del elocuente ex presidente.

El candidato republicano de Nueva Jersey, Jack Ciatarelli, también es hombre de Trump. Después de su derrota el año pasado, asistió a un evento “Stop Theft” en el que Trump afirmó ser el verdadero ganador de las elecciones de 2020 y Biden solo ganó manipulando la votación por correo.

Esto lo deja claro: Donald Trump sigue siendo una fuerza para los republicanos.

Si varios de sus candidatos ganan las “elecciones de mitad de período” de este otoño, una mayoría en el Congreso de los Estados Unidos, esta declaración, hecha en septiembre pasado, debe ser confirmada: “Solo una decisión negativa de doctorado podría impedirme postularme en 2024. ”



Luego agregó: “Pero me siento muy bien …”