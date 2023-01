Drama de engaño: Yvonne Wolke se enfrenta a Mama Katzenberger: “Vergonzoso”

Lucas Cordalis lucha por la corona en Jungle Camp. Pero no tiene idea de qué tipo de drama de trampas está sucediendo en su familia al mismo tiempo. Su esposa, Daniela Katzenberger, también asistió a una reunión de crisis. Ahora, la acusadora Yvonne Wolke ha presentado demandas.

Actualización del 26 de enero: No solo la relación entre Iris y Peter Klein parece haberse derrumbado, sino que los rumores ponen en serio peligro el matrimonio de Yvonne Wolkie, acusada de hacer trampa. Entonces, el compañero del campamento en la jungla de Gamalia Rowe gruñe a Iris Cline por “Construir”:

“Con sus publicaciones irreflexivas, no solo su matrimonio está al borde, sino que mi matrimonio está casi en su conciencia. Después de todas estas tonterías, mi esposo actualmente ya no me habla”. Entonces, Wolke está casada con un hombre de negocios de Hamburgo.