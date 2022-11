Duran Duran: El guitarrista Andy Taylor tiene cáncer de próstata | entretenimiento

“Los chicos salvajes nunca lo pierden / Los chicos salvajes nunca eligen ese camino / Los chicos salvajes nunca cierran los ojos / Los chicos salvajes siempre brillan”

En las décadas de 1980 y 1990, la banda británica Duran Duran grabó varias canciones exitosas. Estas canciones del mundo incluyen “The Reflex” y “The Wild Boys”. La cita anterior proviene de la última canción.

En alemán, la letra dice: “Wilde Jungs Never Goes Crazy / Wilde Jungs Never Picked It Up / Wilde Jungs Never Close Your Eyes / Wilde Jungs Shine Forever”.

Los compañeros de banda leyeron la carta del paciente.

Andy Taylor demuestra lo que puede hacer con la guitarra. Foto de 2017 Fuente de la imagen: Johnny Lewis/FilmMagic/Getty Images

Uno de los “Wild Boys”, el guitarrista Andy Taylor (61), tiene cáncer de próstata, una etapa previa al final. Esto fue anunciado por sus compañeros de banda durante su inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll el sábado. El hombre de 61 años estaba demasiado débil para estar presente en persona.

El delantero de Duran Duran Simon Le Bon (64) leyó una carta escrita por Taylor. “Hablo con profunda humildad a la banda, el mejor fan que una banda puede tener y este premio excepcional”.

La estrella de rock dijo que su condición fue tratada de manera excelente, pero que recientemente sufrió una “recaída”. La condición de Taylor “no pone en peligro la vida de inmediato”, pero “no hay cura”.

Una visita al evento lo habría llevado al límite “física y mentalmente”. “Pero nada de eso debería restar valor a lo que esta banda ha logrado en 44 años”.

‘Muy decepcionado’ de no estar allí

Duran Duran 1982, el mismo año en que la banda británica alcanza el éxito internacional. Andy Taylor es el segundo desde la izquierda Foto: Archivo Hulton / Getty Images

Escribió que estaba “muy decepcionado” por no poder estar allí con sus “cuatro hermanos” Nick Rhodes, John Taylor, Roger Taylor (ambos no relacionados con el guitarrista Andy Taylor) y Simon LeBon. El hombre de 61 años incluso compró una guitarra nueva para la ocasión. Se suponía que Duran Duran actuaría en su forma original el sábado.

Andy Taylor estaba “extremadamente complacido de aceptar este premio”. A menudo se sospecha que fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, pero “Me alegro de estar aquí para ver este día”.

Duran Duran incluye: Eminem (50), Lionel Richie (73), Carly Simon (75), Pat Benatar (69), Neil Giraldo (66), Dolly Parton (76), Annie Lennox (67), David A. Stewart (70) como Eurythmics.