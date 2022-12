Dynamo en el campo de entrenamiento: el portero Sven Müller viajará a Colonia para ver a un especialista en rodilla

14 de diciembre, 2:20 p. m.: finalmente salió el sol en el campo de entrenamiento del Dynamo



14 de diciembre, 13:15: Sven Müller al especialista en rodilla en Colonia



14 de diciembre, 12 h: Hora informativa con Niklas Hauptmann



14 de diciembre, 10:50 am A partir de ahora, la dinamo ya no está sola



14 de diciembre, 8:40 am: el portero del Dynamo, Sven Müller, se va con una lesión en la rodilla



“Dijo que no podía empujar correctamente, su rodilla se detuvo. No puedo decir qué significa eso ahora”, Marcus Anfang, de 48 años, desconcertado el martes por la mañana.

14 de diciembre, 6:53 a. m.: Tormentas eléctricas en el campo de entrenamiento del Dynamo Dresden



13 de diciembre, 17:56: Cena en Belek, no solo para dínamos



Ahora son las 7:45 pm aquí y tenía mucha hambre después de terminar el trabajo, aparentemente no para mí. No puedo decir si este pequeño tuvo éxito al final. Al menos no me puedo quejar (por una vez).