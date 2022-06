E Rosetta: el telescopio de rayos X alemán aún no ha sido activado por Rusia

El instrumento alemán eRosita, instalado en un telescopio espacial ruso, permanece inactivo a pesar de que Rusia afirma lo contrario. Nada ha cambiado en el statu quo, dijo a Hess en línea el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre, que opera el telescopio de rayos X. El Instituto Max Planck está realizando trabajos de mantenimiento en el telescopio. Recientemente, también ha habido crecientes críticas en la comunidad científica rusa sobre el plan para reiniciar la máquina sin la ayuda de Alemania, “por razones políticas y técnicas”. El jefe de la Agencia Espacial Rusa justificó el plan por solicitudes de instituciones científicas en Rusia.

contradicción de la ciencia

El jefe de Roscosmos, Dmitry Rogozin, afirmó en la televisión rusa a principios de junio que había ordenado que se reactivara la máquina. Acusa a los funcionarios en Alemania de tener “puntos de vista profascistas” con respecto a la guerra en Ucrania. Afirmó que la herramienta, que fue deshabilitada por Alemania después del inicio del ataque ruso a Ucrania, se reiniciaría, lo que querían los investigadores rusos. Como era de esperar, este no parece ser el caso.

El jefe del Instituto de Investigaciones Espaciales de la Academia Rusa de Ciencias también coincidió con la contradicción expresada en ese momento. No es un dispositivo ruso y ni siquiera sabe cuán realista es el anuncio. Pero incluso si tuvieran los códigos necesarios, los datos recopilados de esta manera serían inútiles, “ninguna revista especializada los aceptará y publicará”, Liv Zilioni le dijo a Gazzetta. Su instituto rechaza por completo el plan de Rogozin. Se supone que puede tomar de dos a cuatro meses para iniciar el proceso.

eRosita (Roentgen Extended Survey with Imaging Telescope Array) es un telescopio de rayos X. Puede mapear todo el cielo de rayos X con una profundidad sin precedentes. Completó su primer estudio completo a mediados de 2020. Entre otras cosas, busca estructuras masivas que no se conocían previamente. eRosita está instalada junto al telescopio ruso ART-XC en la sonda espacial Spektrum-Röntgen-Gamma (Spektr-RG). Y la parte alemana decidió a fines de febrero apagar el telescopio de rayos X y no ha realizado ninguna investigación desde entonces. Sin embargo, los datos ya recopilados seguirán siendo evaluados y proporcionarán nuevos conocimientos sobre el universo.



(mes)