Economía alemana: hasta -1 por ciento – el indicador que declara recesión

El estado de ánimo en la economía alemana se deterioró significativamente en mayo: el Business Climate IFO cayó a 91,7 desde un 93,5 revisado en abril. Los riesgos de recesión no están sobre la mesa, dice a WELT el profesor Timo Wollmershäuser, jefe de investigación económica del instituto ifo.

DrEl estado de ánimo en los pisos ejecutivos alemanes ha cambiado abruptamente, dando lugar a nuevas preocupaciones sobre la economía. El índice de clima empresarial establecido por el Instituto IFO de Múnich cayó en mayo a 91,7 puntos desde los 93,4 puntos de abril. Esta fue la primera caída en el barómetro, que los mercados financieros siguen de cerca, luego de seis aumentos consecutivos.

El índice es un indicador adelantado fiable de la economía alemana. Una serie de subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE), una inflación todavía alta y una economía mundial estancada estropearon el ánimo de los líderes empresariales.

Las perspectivas de los empresarios en particular eran nubladas, pero también estaban menos satisfechos con los negocios existentes. “El estado de ánimo de la economía alemana ha recibido un gran golpe”, dice el presidente de IFO, Clemens Fest. “La economía alemana es escéptica sobre el verano”.

En la fabricación, las expectativas literalmente se desmoronaron. Fue la peor caída en el sentimiento desde la guerra de agresión de Rusia en Ucrania en marzo de 2022. Sin embargo, en la industria, los negocios en curso también se evalúan como más débiles después de que los nuevos negocios cayeron bruscamente en marzo de lo que ha sido desde el apogeo de la tercera corona. crisis. hace más años.

Llamativo: Con la excepción del sector servicios, la evolución fue negativa en todos los sectores. Según investigadores económicos de Múnich, el esperado resurgimiento de la primavera presagia el fracaso. Así, el instituto ifo es más pesimista que el Bundesbank que contempla como posibilidad al menos un ligero crecimiento en el segundo trimestre.

Es probable que los investigadores esperen un estancamiento. El producto interno bruto de la economía más grande de Europa ya estaba estancado en el primer trimestre, luego de contraerse un 0,5 por ciento a fines de 2022. El economista de LBBW, Jens-Oliver Niklasch, ve un mal presagio en el ifo sorprendentemente malo: “Todavía parece que es como una recesión.”

Para el Business Climate Index, se preguntó a casi 9000 líderes corporativos sobre su situación comercial actual y sus expectativas para los próximos seis meses. En particular, la porción de futuros de la escala cayó rápidamente a 88,6 desde 91,7 en abril, lo que desorienta a los observadores.

El impacto de las tasas de interés y la inflación aún está por llegar

Los expertos esperaban solo una ligera disminución, a 91,6 puntos. “Históricamente, el índice de perspectiva IFO predice mejor el desarrollo futuro del PIB”, dice Greg Fouzisi, economista de JPMorgan. El indicador apunta a una nueva contracción en la producción económica alemana de alrededor del 1 por ciento.

La aparente recesión en el clima de negocios de IFO no es aislada. Recientemente, otros importantes indicadores adelantados como el PMI de la industria o la encuesta DIHK entre sus miembros o los pedidos ya recibidos han señalado un descenso importante.

Por ello, el economista jefe de Commerzbank, Jörg Kramer, considera que será más probable una recesión técnica en la segunda mitad del año que una recuperación. Thomas Getzel, economista jefe de VP Bank, también supone que la economía alemana se contraerá en la segunda mitad del año: “Las tasas de inflación todavía altas y la fuerte subida de los tipos de interés mostrarán sus efectos primero”.

Sin embargo, la recesión no es una conclusión inevitable. Porque muchos indicadores económicos son contradictorios. El sector de servicios en particular es sorprendentemente fuerte. Los economistas del Bundesbank escriben que los fuertes aumentos salariales recientes deberían respaldar el poder adquisitivo de los hogares privados a pesar de la inflación.

Ahora se han acordado aumentos salariales significativos en muchos sectores. Los bancos alemanes también son más optimistas sobre la industria: según el informe mensual del Bundesbank, aliviar los cuellos de botella en el suministro, los retrasos en la demanda y los precios más bajos de la energía deberían garantizar la recuperación de la industria.

Incluso el experto de JPMorgan Fuzesi no ve motivos para recortar las previsiones de crecimiento de Alemania. “En los últimos cuatro trimestres, el índice ifo se ha distorsionado negativamente y ya no es fiable como medida económica”, dice Fouzisi.

Lea más sobre la recesión que se avecina Tipos de interés, inflación – ¿recesión?

Él espera que la economía alemana se expanda un 0,4 por ciento este año y, por lo tanto, tiene el mismo pronóstico de crecimiento que el ministro de Economía, Robert Habeck.

Kramer, economista jefe de Commerzbank, lo ve de manera bastante diferente. Pronostica -0,3 por ciento para 2023 y tiene la historia económica de su lado. La experiencia ha demostrado que un cambio global en las tasas de interés conduce a una desaceleración en la economía mundial y, por lo tanto, las acciones de la economía alemana orientada a la exportación: “Para Alemania, incluso se puede demostrar que durante los últimos cincuenta años los aumentos en los tipos de interés clave las tasas siempre han llevado al estancamiento”.

