En mayo, las etiquetas de precios estaban en Édica, Kaufland And Co. cambió gradualmente. No se trata de aumentos de precios, se trata de una ley.

La nueva ley quiere crear claridad. Supermercados como médica o Kaufland Ahora debe prestar atención a algunas cosas cuando muestre comillas. Puede averiguar qué significa eso y a qué deben prestar atención los clientes aquí.

Tarjetas de tipo de cambio Edeka, Kaufland and Co.: esto es nuevo





Algo cambiará pronto en Edeka, Kaufland and Co. Una mirada más cercana a las etiquetas de precios revela qué. Foto: IMAGO / Sven Simon / Montaje: DERWESTEN

Una nueva ley entrará en vigor el 28 de mayo. Esto significa que los supermercados ahora tienen que establecer un precio base simplificado para cada producto para crear más transparencia. El portal del consumidor informó chip.

Hasta la fecha, los estantes de los supermercados siempre indican el costo de 100 gramos, 100 mililitros, litros o kilogramos del producto. Eso cambia en mayo. A partir de ese momento sólo se podrá determinar el precio por kilogramo o litro.

Esto es Edica:







Edeka fue fundada en Leipzig en 1907

dica significa H compra cooperativa Cual El k comerciante de bienes coloniales

compra cooperativa El comerciante de bienes coloniales Edeka tiene su sede en Hamburgo

Facturación: 61 mil millones de euros (2020)

402,000 personas trabajando en IDEA (a partir de 2020)

Edeka, Kaufland and Co: más transparencia al comprar: ese es el precio base

Esto cambia mucho. Para productos que pesen menos de 250 gramos o mililitros, el precio por 100 gramos se puede determinar por adelantado, lo mismo se aplica a los productos a granel. Ahora esto se acabó: todos los productos deben venderse al precio del kilogramo.

El precio base muestra el precio del producto por kilo o litro. Esto facilita la comparación de precios de diferentes productos. No siempre es fácil encontrar este precio básico. Para encontrarlo, debe mirar de cerca el precio: aquí es donde generalmente se esconde.