Edeka, Kaufland y compañía: Aquí estafan a los clientes

Hay nuevas ofertas o productos acechando en cada esquina en Edeka, Kaufland and Co. Que tiene como objetivo animarte a comprar. Algunos son sostenibles o particularmente saludables, otros te tientan con un precio bajo y otros prometen satisfacer tus antojos rápidamente.

Pero ahora el defensor de los consumidores Ron Perdos está advirtiendo claramente sobre algunas estafas en los supermercados. Sólo saca dinero del bolsillo de los clientes, pero al final el producto no tiene una relación precio-rendimiento equilibrada. ¡Por lo tanto, el experto desaconseja encarecidamente la compra de tres productos de Edeka, Kaufland and Co.!

Edeka, Rewe y compañía: ¡pura estafa!

Como defensor del consumidor, Ron Perdos es un invitado habitual en las revistas matutinas y de mediodía de RTL. Pero al experto también le encanta compartir sus consejos y trucos con los consumidores en sus canales de redes sociales. Por ejemplo, advierte el hombre de 48 años. Instagram Hay tres “robos importantes en grandes almacenes” que los clientes “definitivamente no deberían comprar”.

En Perduss, las barras de frutas como fresas, sandía y piña encabezan la lista. “Es práctico, por supuesto, pero aquí te estafan mucho. Los supermercados se benefician mucho de esto. Pagan bien por las piezas más pequeñas. “Una sandía cortada cuesta cinco veces más que si la compraras entera”, advierte El experto: Cuando se trata de piña, el experto advierte: Los supermercados a veces son más groseros y cobran diez veces más.

Dinero perdido

La segunda estafa se refiere a productos que se anuncian como que contienen mucha menos azúcar. “También es un poco una broma, por supuesto que contiene menos azúcar, pero ¿comparado con qué?” pregunta sarcásticamente el defensor del consumidor. Por ejemplo, el contenido de azúcar del muesli endulzado sigue siendo muy elevado. “¡Aléjate, el azúcar artificial es puro veneno para mí!”, fue su conclusión.

Perdos no está de acuerdo con otro artículo: “En cualquier caso, aléjate de los productos ricos en proteínas. Estos yogures o arroz con leche o lo que sea suelen estar elaborados con ingredientes muy económicos, y en la vida normal no necesitas esa parte”. proteína en absoluto, ni siquiera si hace ejercicio con regularidad. Sigue siendo una pérdida de dinero que puede ahorrarse llevando una dieta equilibrada.