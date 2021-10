Eintracht Frankfurt – RB Leipzig 1: 1: ¡Recupere el último minuto! Tota salva a SGE contra RB lateral derecho un punto

Con la última acción del partido, el Eintracht Frankfurt salvó el empate 1-1 ante el RB Leipzig. El máximo goleador del Eintracht, Tota, disfrutó felicitando a sus compañeros de equipo, y el entrenador del RB, Jesse Marsh, fue enviado.

Oliver Glasner palmeó agradecido a Adler Attila, el goleador de último minuto que Tota apenas podía creer su suerte. En el quinto minuto del tiempo de descuento, el defensa brasileño le arrebató una victoria que ya creía a salvo del RB Leipzig, y los visitantes tuvieron que contentarse con el empate 1-1 (1-0).

“De hecho, jugamos un buen partido fuera de casa. No solo en los últimos 30 segundos”, dijo el máximo goleador lateral derecho del RB, Yosef Poulsen, en el micrófono del Sky. El danés también criticó el hecho de que “en la última escena no todos escaparon como es debido”.

Eso es exactamente lo que ha criticado su entrenador Jesse Marsh. “Es increíble, lo teníamos todo bajo control. Pero los atacantes desaprovecharon muchas oportunidades y cometimos muchos errores”, dijo el estadounidense, criticando a sus compañeros.

Y así, los sajones estaban descaradamente frustrados en su búsqueda de la Bundesliga, y se perdieron su primer salto de la Liga de Campeones. Porque el primer gol de Poulsen (35) no fue suficiente con tres puntos ante las Hesse.

Poulsen anota a Silva en la alineación inicial, con un gol técnico

Para los Eintracht Kings, el sexto sorteo de la temporada no fue más que un signo de vida. Con solo una victoria en los primeros 10 días de partidos, el equipo de Glasner todavía está en lo más profundo de la tabla, al menos el equipo de SGE se mantuvo invicto en el séptimo juego en casa contra Leipzig.

Ambos equipos se enfrentan a un desafío de la Copa de Europa durante la semana. Mientras que el Eintracht tendrá que jugar como visitante en el Olympiacos Piraeus el jueves, la primera división, que jugará contra el Paris Saint-Germain, espera a Leipzig el miércoles.

Se echó mucho de menos en Frankfurt, hasta ahora infeliz en RB: muchas miradas se dirigieron al regreso de Andre Silva. “Estoy un poco emocionado y esperando mi regreso”, dijo el portugués, que se mudó a Sajonia por 23 millones, antes del partido. El técnico Jesse Marsh explicó que hasta ahora solo ha marcado dos goles en la Bundesliga, y continúa la búsqueda de su “posición correcta”.

En su once inicial no encontró puesto para Silva el sábado, y Poulsen era favorito en el delantero. El danés también tuvo su primera gran oportunidad frente a 31.000 espectadores, pero falló en la posición libre de cinco metros a Kevin Trapp (décimo). En general, se desarrolló un juego parejo al principio, con el Eintracht compensando la falta de los centrocampistas Sebastian Ruud y Christian Jacic, al menos a la defensiva.

descargar



Forsberg con la loca señorita – Tota tiene la última palabra

Solo SGE desarrolló un peligro ofensivo a través de Filip Kostic, cuando el lateral serbio deslizante golpeó el travesaño (18). El lateral derecho RB cometió muchos errores menores en este punto, por lo que no tuvo velocidad en su ataque. Significativamente, necesitaba un estándar como abrelatas. Urban extendió un saque de esquina no autorizado a la portería corta, y Poulsen solo tuvo que empujar.

Eintracht lució conmocionado, Dominic Zuboszlai dejó ir a otros jugadores notables antes del descanso (38, 44). Incluso después del cambio, Leipzig mostró un sistema de juego más maduro y dominó el partido sin brillo. Tras el minuto 65, Silva entró al partido con pitos, pero Trapp fue el primero en evitar la decisión ante Christopher Nkunku (69) con una magnífica atajada.

Desde Frankfurt el ataque llegó muy poco, el disparo de larga distancia del suplente Sam Lammers (74º) seguía siendo el más peligroso. Emil Forsberg (88.) falló la decisión final con un desperdicio loco frente a la portería vacía – y fue para la revancha, Tota estuvo allí después de un tiro libre con su cabezazo.

Eintracht Frankfurt – RB Leipzig: votos

Oliver Glasner (entrenador del Eintracht Frankfurt): “Estamos muy contentos. Se siente como una victoria. Actualmente es difícil para nosotros crear oportunidades claras para marcar. Hicimos nuestro mejor esfuerzo al final. Fuimos recompensados ​​por nuestro compromiso. Obviamente ella estaba feliz. El primer punto fue,” pero aún queríamos sacarle confianza en sí misma “.

Jesse Marsh (Entrenador RB Leipzig): “El partido estaba bajo control y teníamos que marcar el segundo gol. Luego cometimos un error estúpido en el último minuto, no prestamos mucha atención, 1-1. No es la primera vez que no jugamos”. Constantemente delante de la portería. Tenemos que aprender de ella “.

Eintracht Frankfurt – RB Leipzig: plantilla