Eintracht Frankfurt: SGE planea esto en el mercado de fichajes durante las vacaciones de invierno

DesdeIngo Dorstoitz Cerca

Este es el motivo de la reticencia del Eintracht Frankfurt a participar en el mercado de fichajes de invierno, pero recibió un compromiso de Alido.

Frankfurt – Hace unas semanas, el Eintracht con sede en Frankfurt estaba seguro de llevar su ajustado presupuesto al límite y buscar refuerzos en el mercado de fichajes de invierno. Hace algún tiempo, la banda era apretada, muy irregular y quebradiza.

Los refrescos de sangre, el suministro de clases y la experiencia deberían hacer que la alineación sea más sólida y estable. Bueno, después de un promedio de velocidad fenomenal y de saltar al sexto lugar en la clasificación, el director deportivo Marcus Croce dijo: “Estamos muy satisfechos con nuestro equipo. Veremos si hay algún cambio”. En una dirección u otra, manténgase en mente.

No más urgencia, Eintracht Frankfurt se acerca al próximo invierno de fichajes con moderación y más de acuerdo con el mantra: “Hazlo, no tienes que hacerlo. Si algo te funciona, está bien. Si no, está bien”.

El Eintracht Frankfurt no se doblegará

Eso sí, la administración deportiva mantiene los ojos abiertos, todo lo demás será descuidado y poco profesional, y las situaciones que pueden requerir trabajo son conocidas y se denominan: tormenta, mediocampo defensivo, lateral derecho. Pero el Eintracht no se inclinará, no se ofrecerá al diablo ni pagará ningún premio lunar para impresionar a un jugador interesante. La situación económica en general es muy tensa por eso Corona He abierto pasillos profundos en el balance y las pérdidas son asombrosas, al igual que muchas otras. Las cosas no han mejorado, Omikron está nuevamente interesado en los juegos de fantasmas y los ingresos están cayendo. El Eintracht perderá unos 80 millones de euros como resultado de la pandemia, y quién sabe cuánto durará todo esto.

Luego se prohíbe gastar dinero que no existe o que aún no llegará. Especialmente porque el mercado de jugadores en invierno es difícil de todos modos y los jugadores se ofrecen demasiado caros o simplemente no lo suficientemente buenos para ser verdaderos impulsores.

El Eintracht Frankfurt atrajo al extremo Fred Alido a un contrato a largo plazo

La mayoría de las veces, las compras de pánico son realizadas por clubes que no cumplen con sus expectativas o que ya están hasta el cuello. Las conversiones estratégicas son raras en enero. Pero no está del todo excluido. Vea el stand Faride Alidou, 20, del Hamburger SV, que probablemente sea el Eintracht. hasta ahora. o verano. depender de. El ala izquierda no será una ayuda inmediata. El Eintracht atrae al jugador con un contrato a largo plazo y un salario anual decente de 1,2-1,5 millones de euros.

Originalmente, los funcionarios de Frankfurt también consideraron agregar un mediocampo defensivo porque con Djibril Su, Christian Jakic y, por supuesto, el capitán Sebastian Ruud, tenían jugadores por encima de la media al principio, pero no estaban seguros de si la rodilla de Rudd, de 31 años, funcionaría. espera. años de edad. Sin embargo, hasta ahora se ve bien, recientemente South Hesse jugó regularmente, en el último partido contra Mainz por primera vez desde el principio; por supuesto, no hay garantías de que las articulaciones previamente dañadas. Internamente en Eintracht, están felices de desarrollar el dúo Sow / Jakic. Ambos garantizan estabilidad, fuerza y ​​un funcionamiento agresivo. El corazón del equipo está funcionando. No tener una calificación lo suficientemente alta.

El lado derecho sigue siendo el área problemática en Eintracht Frankfurt

Por supuesto, el lado derecho sigue siendo un problema, ya que hubo cinco jugadores en total que fueron probados y tuvieron sus oportunidades, pero no pudieron declararse con buenas actuaciones consistentemente. Timothy Chandler está actualmente al frente, con el veterano en la alineación titular en siete de sus últimos nueve partidos competitivos. Esto dice mucho y también se debe al desempeño mixto de los competidores. Este puesto se rellenará en verano, eso es seguro.

En cualquier caso, algunos jugadores que actualmente juegan esporádicamente considerarán dejar el club, quizás ya en el invierno. Dani da Costa podría hacer un cambio en el aire, ya que su visita a Mainz hace un año demostró que su contrato expira el 30 de junio, lo que es poco probable que se vuelva a extender. Da Costa es un hombre de familia inteligente, sensible y enérgico que a veces se mete en su propio camino. En términos de potencial, él, junto con Almi Toure, ciertamente sería un candidato que podría resolver el problema por la derecha, pero la volatilidad es demasiado grande. Con él, la confianza rota en las propias habilidades ciertamente juega un papel importante.

Eric Durm también lo estará pensando, ya que al jugador de 29 años no se le ha permitido jugar en sus últimos ocho partidos y, a menudo, no ha llegado a la plantilla del día del partido. Jugó su último partido a principios de noviembre en una tragedia en Fürth, 45 minutos después, el juego había terminado para él; lo que probablemente fue la peor mitad de la temporada del Eintracht fue aparentemente un declive personal. Dorm es un tipo bueno y confiable, pero realmente no puede estar satisfecho con el papel, aunque todavía tiene una hoja de trabajo que no estará lista hasta dentro de un año y medio.

Aymen Barkok también es candidato para una broma, es una especie de campeón mundial en los entrenamientos, pero rara vez participa en el juego. Él también dejará el club en verano, y este noble técnico ya ha sido informado. Entonces, ¿por qué no salir en invierno, cuando la puerta debería abrirse? Al parecer fue observado por Fürth y Bochum. Siempre vale la pena mirar.

Eintracht Frankfurt: La difícil situación en torno a Amin Yunus parece estar mejorando

Agden Hrostik también puede pastar. El australiano nacido en Bosnia entró como suplente en el último partido contra Mainz y llamó la atención sobre sí mismo con un puñetazo en el travesaño, pero a menudo no ha estado en el equipo antes y también se usa como mediocampo defensivo, si lo hay, lo que Ciertamente no es su puesto preferido. El pie izquierdo, restringido hasta 2023, luce algo perdido. El FC Augsburg debería estar interesado en obtener un préstamo.

E incluso en una tormenta, la pregunta es si tiene sentido ayudar a Ragnar Ashe a jugar partidos. Rara vez el joven de 23 años ha podido persuadir durante sus breves asignaciones, parece vacilante y vacilante. Necesita confianza y fe en sí mismo, actualmente no tiene eso. ¿Quizás dar un giro después de todo? El Eintracht no tuvo malas experiencias con él.

Después de todo, parece que la difícil situación en torno a Amin Yunus se está resolviendo. El creativo, que fue dado de alta hace meses, está vinculado al club italiano de primera división FC Genoa. Por lo tanto, ocuparse del trato y negociar las modalidades del contrato recae más en el club matriz de Yunus, el SSC Napoli, que tiene un documento de trabajo con él hasta 2023. El Eintracht estaría feliz de finalmente separarse del jugador caído en desgracia. (Ingo Dorstoitz)