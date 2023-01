Eisbären Berlín sufre un revés en la batalla clasificatoria

Tiempo de lectura: unos dos minutos



En la ronda 47, la carrera de Eisbären Berlin para ponerse al día en la calificación se detuvo por primera vez. Después de las últimas cinco victorias seguidas, los campeones sufrieron una derrota por 3:4 después de la prórroga contra Kölner High.

Con una derrota 3:4 (1:1, 2:1, 0:1, 0:1) después de la prórroga contra Kölner Hai, Eisbären Berlin no puede continuar con su racha ganadora. En un partido emocionante e intenso, los Tiburones pusieron su primer signo de exclamación. David McIntryre hizo la atrapada emergente para poner el 1-0. El impulso cambió con Frank Mauer y Marcel Noebles. Pero Colonia aguantó y volvió a igualar a través de Landon Ferraro. Pero por otro lado, los Osos Polares corrigieron el marcador con un gol de Giovanni Fiore en la jugada de poder. El gol de Mark Olver envió el partido a la prórroga. En esto Nicolás Pailen tomó la decisión con su gol.

Los Straubing Tigers derrotaron a su temido oponente EHC Red Bull Munich con una victoria de 4:1 (0:0, 3:1, 1:0). Después de solo tres victorias en los últimos 23 duelos, es hora de volver a marcar tres veces contra los líderes. Las defensas se mantuvieron estables hasta el minuto 24. Pero entonces Taylor Lier despejó a los espectadores en la torre de pólvora. Sigue a Luke Adam. Y Ben Smith lo cortó en seco 44 segundos después de ir 2-0. Straubing aseguró la victoria en casa con goles de JC Lebon y Tyler Leier.

En el 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) de Grizzlies Wolfsburg contra ERC Ingolstadt, los Schanzer no pudieron vengarse 1:9, aunque empezaron bien y Louis Brun logró poner el 1-0 Sin embargo, Autostadt logró mantener los puntos. Tyler Morley, Jordan Murray y Lauren Brown le dieron la vuelta al partido. Ingolstadt no se rindió. Pero eso no fue suficiente para más que un segundo gol de Maury Edwards.

Dusseldorf venció a Augsburg Panthers con una victoria de 5:4 (1:1, 1:2, 2:1, 1:0). Nuevamente, la progresión 4:2 no fue suficiente para AEV. En un juego de altibajos, Augsburg tomó la delantera a través de Vinny Saponari. Pero el DEG convirtió el juego en 2: 1. Los goleadores son Philip Gogola y Stephen McCauley. Ahora es el turno de Fuggerstädter nuevamente. Drew LeBlanc, David Varsoviaski y Ryan Kovner ganaron 4-2. Dos goles de Stephen McCauley y uno de Tobias Eder le dieron al equipo dos puntos del Rin. Augsburgo vuelve a ceder sus puntos.

Los Fischtown Pinguins Bremerhaven solo tuvieron problemas en los últimos 20 minutos de una victoria por 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) contra los Iserlohn Roosters. Después de una ventaja de 3: 0 de Nicolas Jensen, Jan Urbas y Nino Kinder, el equipo de Sauerland volvió a reducir el déficit a 2: 3: Chris Brown y Ryan O’Connor volvieron a cerrar la brecha. Sin embargo, la carrera para ponerse al día finalmente no fue recompensada ya que Nick Andersen golpeó la portería vacía de los Roosters y los visitantes no pudieron convertir un penal anterior.

La menor cantidad de goles de la noche se anotó en la victoria por 2-1 (1-0, 0-0, 1-1) sobre Löwen Frankfurt contra Bietigheim Steelers. Solo 57 segundos después, el disco se dañó en la red por primera vez. Carter Rooney anotó para el Fráncfort. No sucedió mucho como resultado. Jerry Damego 2: 0 decidió el partido. Bietigheim solo logró ponerse al día a través de Benjamin Zientek.

En el partido del jueves, Adler Mannheim salió del hielo con una derrota de 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) ante Schwenninger Wild Wings. Joachim Ericsson celebró su tercer cierre patronal de la temporada. Florian Elias, cedido por Adler, abrió el marcador para los Wild Winds en el minuto cinco. El equipo de Harold Chris amplió su ventaja con un gol cada uno en el segundo y tercer periodo. Tyson Spink empató al máximo goleador Spencer Mchachchik con su gol número 24 de la temporada para poner el 2-0. El 3-0 está reservado para Alexander Karachun. Con su cuarta victoria en sus últimos cinco juegos, los Schwenninger Wild Wings ganaron por puntos.