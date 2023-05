Ekaterina Leonova con texto sin formato después de los rumores de amor

Ekaterina Leonova y Timon Krause obtuvieron el cuarto lugar en Let’s Dance 2023.Crédito: IMAGO/Panamá Pictures

Ekaterina Leonova y Timon Krause ya no audicionaron para la final de “Let’s Dance” del viernes pasado como candidatos activos. Fui expulsado en las semifinales, ¿quizás también debido a las críticas a veces duras del jurado Joachim Lampe? En una entrevista con Watson, Ekaterina habló claramente.

Watson: ¿Cuáles son sus aspectos más destacados personales de la temporada de Let’s Dance?

Ekaterina Leonova: ¡Habia muchos! Simplemente fue una de las temporadas más hermosas, tanto porque Masha (Maria Maksina) también estaba allí por primera vez como bailarina profesional como porque conseguí una gran pareja de baile en Timon, que se desarrolló increíblemente bien. Esta vez todo el grupo fue realmente genial, ¡mucha gente de buen corazón! Realmente amaba el momento mágico, pero también amaba lo contemporáneo, y siempre recordaré el baile triple.

“No deberías tomarlo tan en serio, eso también se lo dije a Timon”.

Muchos fanáticos sintieron que Timon estaba siendo particularmente crítico con el panel de jueces, especialmente con Joachim Lampe, en comparación con otras celebridades. ¿Encontraste algunas clasificaciones demasiado duras para él?

La crítica siempre te ayuda a mejorar ya identificar las debilidades. Nuestro jurado ve todo y puede calificarlo bien. A veces esto parece más difícil de lo que se supone. No deberías tomarlo tan en serio, también se lo dije a Timon, porque no lo decía en serio. El punto es que quieres ayudar a las celebridades a mejorar. Al menos esa era la posición de nuestro técnico.

Anna Ermakova siempre ha sido especialmente elogiada en la temporada, los jueces la consideran de “clase mundial”. ¿Qué te parecen estos superlativos? En su opinión, ¿estaba justificado este elogio?

Ana estuvo genial. Fue muy, muy fuerte desde el principio. No me sorprende que el jurado estuviera tan emocionado. Ella es muy, muy talentosa y se las arregla para sacar muchas cosas interesantes y complejas.

“La victoria es secundaria”.

Estás compitiendo en el desafío profesional “Let’s Dance” el viernes y ya estás compartiendo pensamientos sobre tu duro entrenamiento en Instagram. ¿Es el Career Challenge más difícil o más exigente que el relevo regular?

Oh bien. Solo bailas contra los profesionales que son todas bombas, tienen títulos de campeonato mundial y son muy buenos. Tienes que destacar especialmente con tu coreografía para llamar la atención. Simplemente tenemos a los mejores bailarines en el elenco, ¡así que la competencia es feroz! Pero para mí, un desafío profesional es más un aprecio por nosotros, para que podamos mostrar de qué estamos hechos. La victoria es secundaria.

¿Cómo serán para ti los próximos meses después de “Let’s Dance”?

Espero con ansias unos días de descanso y relajación. No hay que olvidar que para nosotros los profesionales empieza a principios de febrero y llevamos unos cinco meses seguidos de gira y viviendo de las maletas. Me reuniré con amigos, saldré a comer y haré lo que sea divertido. También tengo excelentes trabajos en televisión esperándome que me emocionan mucho. Y luego comenzará a prepararse para la gira “Let’s Dance” pronto.

Siempre estás lejos de los titulares de “vamos a bailar”. Muchos están interesados ​​en su vida privada. Pero mantienes esto en secreto. ¿Por qué decidiste hacer esto y qué tan difícil es?

Es bueno compartir cosas con la gente y lo que quiero revelar me gusta compartirlo en mi cuenta de Instagram. Pero eso no significa que automáticamente quieras compartir todo con ella. Me gusta mantener un poco de privacidad porque es saludable e importante. Sólo quiero ser fiel a mi línea.