El aficionado se adhiere al puesto en el Everton Newcastle

En el partido de Premier League entre Everton y Newcastle United de la noche del jueves, poco después del descanso, se produjo una curiosa interrupción en el partido. Los Toffees ganaron 1-0 a través de Alex Iwobi.

Un espectador se ató al poste de la portería con una corbata alrededor del cuello y varios anfitriones tuvieron que “liberarlo” usando cortadores de pestillo antes de sacarlo del campo.

El joven vestía una camiseta naranja que decía “Just Stop Oil”, un grupo de campaña que trabaja para detener la exploración de combustibles fósiles en el Reino Unido. Después de un descanso de unos diez minutos, el juego de recuperación continuó.

El jueves por la noche, el manifestante publicó un video de una confesión en la página de Facebook del grupo activista, en el que justificaba su acción. “Hoy voy a detener un juego para resaltar el impacto del uso del petróleo en nuestro medio ambiente”, dijo Lewis McKechney. “El planeta está en riesgo a medida que las personas huyen del calentamiento global y luchan por su futuro”.

El director del equipo, Frank Lampard, luchó con preocupaciones completamente diferentes después del partido. “Me rompí la mano mientras celebraba. Me duele y me tiembla un poco, pero no me importa”, dijo el jugador de 43 años después de la victoria por 1-0 sobre el Newcastle United en el último minuto.

Obviamente, Lampard se lesionó mientras celebraba el último gol de Iwobi (90+9).