El análisis pinta un panorama sombrío para Zelensky y el ejército de Kiev

Página principal Política

de: Patricio Mayer

el presiona divide

Numerosas bajas y fin inminente de la ayuda militar estadounidense: la situación actual de Ucrania en la lucha contra el ataque ruso es mala. Volodymyr Zelensky está pasando apuros.

Kiev – Se dice que Ruslan, de 42 años, es otra víctima de guerra de ucrania Él es. Vasily Golod, director de estudio de ARD KyivComparte un vídeo en

Guerra de Ucrania: situación difícil para las fuerzas armadas en Kiev: la ayuda estadounidense flaquea

Ruslan dejó dos hijos y una esposa, y las pérdidas en el ejército ruso también son devastadoras. Desde que el autócrata del Kremlin Vladimir Putin emitió la orden de atacar al mundo en violación del derecho internacional el 24 de febrero de 2022 Ucrania El ha dado.

Sin embargo, la situación actual de los ucranianos va de difícil a mala. Cada vez más informes así lo indican, como el análisis realizado por el sitio de noticias CNN. Además de las importantes pérdidas sufridas por las Fuerzas Armadas de Ucrania, la principal razón de estas previsiones escépticas en este caso es el inminente fin de la ayuda militar estadounidense.

Presidente de Ucrania: Volodymyr Zelensky. © Imago / ZumaWire

“Zelensky ha tenido una semana realmente miserable”, escribió el corresponsal de seguridad Nick Paton-Walsh en su análisis de la situación actual en la guerra de Ucrania. El informe afirma que Kiev se enfrenta a ataques con misiles de crucero casi todas las noches del invierno. El periodista analiza que si Estados Unidos detiene su ayuda militar (de momento), la defensa aérea puede ser la primera en verse afectada. Además eso.

Guerra de Ucrania: “avance audaz a través del Dniéper” con “grandes pérdidas”

La contraofensiva de la guerra de Ucrania finalmente no tuvo éxito en la región de Zaporizhzhya, las unidades rusas avanzaron hacia partes de la ciudad de Avdiivka y el “atrevido avance a través del río Dniéper” costó a los ucranianos “grandes pérdidas”, como escribió Patton Walsh.

Ucrania Jefe de estado: Presidente Volodímir Zelenski Poblacion actual: 36,7 millones Refugiados debido a la guerra: 7,9 millones Capital: Kyiv (alrededor de 2,8 millones de personas) región: 603.700 kilómetros cuadrados Límites con: Polonia, Bielorrusia, Rusia, Rumania, Moldavia, Hungría, Eslovaquia

Allí, en la región meridional de Kherson, hay problemas de abastecimiento para las fuerzas que deben mantener sus posiciones en la orilla oriental del río Dniéper bajo “perspectivas sombrías”. Vale la pena señalar que un soldado ucraniano de este sector del frente recientemente criticó duramente al gobierno y al Estado Mayor en una entrevista con la BBC.

Guerra de Ucrania: el ejército de Kiev se enfrenta a grandes problemas en el río Dniéper

“Aquí deberían estar estacionadas varias brigadas, no compañías individuales; simplemente no tenemos suficientes hombres”, dijo sobre la situación militar en el delta sur del enorme río, según el sitio web de noticias de la BBC. “Gran parte de nuestro equipo lo pagamos nosotros mismos: compramos generadores, bancos de energía y ropa de abrigo. Ahora que comenzó la helada, la situación empeorará: la situación real se oculta, por lo que nadie cambiará nada”, dijo. , añadiendo que “todo el cruce del río está bajo ataque”. “Continuo”. He visto barcos con mis camaradas a bordo simplemente desaparecer en el agua después de ser alcanzados.

Grandes pérdidas en la guerra de Ucrania: la presión rusa sobre Avdiivka aumenta

La presión sobre las Fuerzas Armadas de Ucrania también es intensa cerca de Avdiivka. “Atacan todo el tiempo. Estamos perdiendo muchos soldados. Ya no tienes fuerzas para luchar contra ellos. Nos bombardean con artillería y drones”, describió un soldado herido al ZDF mientras era atendido detrás del frente en Donbás oriental.

Se dice que muchos soldados están tan agotados que sus esposas recientemente se manifestaron repetidamente en Kiev para exigir su baja de la guerra de Ucrania.

Guerra de Ucrania: muchos soldados ucranianos están agotados de luchar contra el ejército ruso

Se ha llegado a un punto “en el que una parte importante de las fuerzas ucranianas seguramente se agotará. Es difícil que exista una posibilidad de rotación; en algunos días, los contingentes de las fuerzas sólo han alcanzado el 60 por ciento de su capacidad”, explicó el ejército. El experto profesor Carlo Massala, de la Universidad del Ejército Alemán, declaró en Múnich a la revista ZDF que “se trata de una carga increíblemente grande”.

Grandes pérdidas para Rusia: una mujer ucraniana camina con su hijo en el cementerio militar “Lychakiv” en Lviv. © IMAGO/Presidencia de Ucrania/Presidente de Ucrania

En esta situación particular, están en juego 81 mil millones de dólares en ayuda militar de Estados Unidos. Los republicanos llevan semanas obstruyendo esto en el Congreso de Washington. Por lo tanto, los ucranianos también culparán a los estadounidenses y a la Unión Europea por sus problemas actuales, escribió Patton Walsh para CNN. RELACIONADO: “Sin nosotros, Ucrania ciertamente fracasará”, dijo un funcionario de seguridad estadounidense anónimo a la misma emisora ​​estadounidense. Y las malas noticias continúan.

Guerra de Ucrania: ¿También flaqueará la ayuda militar de Gran Bretaña?

como los británicos telégrafo Los informes sugieren que el apoyo británico a Ucrania también podría debilitarse durante el mandato del Primer Ministro Rishi Sunak el próximo año. Como mínimo, Alemania prometió recientemente a los ucranianos un paquete militar (adicional) por valor de 1.300 millones de euros, que incluye, entre otras cosas, cuatro sistemas de defensa aérea Iris T-SLM más y 160.000 proyectiles de artillería de 155 mm de la OTAN hasta finales de 2024. Continúan las preocupaciones sobre el creciente tamaño de los ucranianos después de meses de pérdidas. (noche)