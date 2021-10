El asesor de la NASA James Webb ha rechazado una solicitud para cambiar el nombre del telescopio

Escribió uno de los asesores de la NASA. Carta abierta ¿Por qué decidieron renunciar el martes después de que la agencia rechazó una solicitud para cambiar el nombre del telescopio espacial James Webb?

Lucian Valkovich escribió que renunciaban porque el hecho de que la NASA estuviera lidiando con preguntas sobre la elección de James Webb para nombrar su próxima misión importante lo convirtió en una broma. [NASA Astrophysics Advisory] Equipo. “

La carta también fue enviada al Comité Asesor Astronómico de la NASA.

A principios de este año, se presentó una petición para cambiar el nombre del telescopio espacial James Webb. El telescopio lleva el nombre del ex ejecutivo de la NASA James Webb, quien ocupó un alto cargo en el Departamento de Estado. Los críticos dicen que permitió el despido del personal federal gay y lesbiano, incluido Clifford Norton, quien trabajaba en la NASA. N.P.R..

Los intentos de cambiar el nombre fallaron y la NASA le dijo a la NPR que después de investigar el problema, el nombre del telescopio no cambiaría de nombre.

“En este momento no hemos encontrado ninguna evidencia para cambiar el nombre del telescopio espacial James Webb”, dijo el administrador de la NASA. Bill NelsonClarence (Phil) William Nelson La NASA no cambia el nombre del telescopio espacial James Webb La FAA presenta un nuevo sistema para reducir el tiempo de vuelo en la calle de rodaje después de la controversia La tecnología es fácil pero políticamente difícil para el sistema de aterrizaje lunar de la NASA Dijo a la agencia de noticias de radio.

Wakovich – ¿Quién tiene Su asteroide nombrado – La respuesta de la agencia, que no consideró cambiar el nombre, “envía un mensaje claro de la posición de la NASA sobre los derechos de los astrónomos extraños. También me dice claramente que la NASA no es digna de mi tiempo”.

“Durante el último año y medio, hemos luchado no solo con epidemias, sino también con problemas relacionados con el racismo nacional y los derechos humanos. Incluido en su carta. Por ejemplo, ¿qué significa para la sede de la NASA cambiar el nombre de su dirección por “Hidden Stats Way” cuando la propia NASA escondió las figuras de Catherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson?

Mountain se ha acercado a la NASA para obtener comentarios.