El ataque con drones a Crimea supone un revés para Rusia

en Pérdidas aparentemente grandes para Rusia La información procesada aquí proviene de medios de comunicación y agencias de noticias internacionales, pero también de las partes en conflicto, Rusia, Ucrania y sus aliados. En particular, la información sobre las pérdidas sufridas por los ejércitos que participaron en la guerra de Ucrania no puede verificarse de forma independiente.

Actualización del 16 de noviembre a las 7:35 a. m.: Las fuerzas ucranianas continuaron las operaciones a gran escala en la orilla oriental (izquierda) del río Dnipro en la región de Kherson, según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). ISW indicado en Informe sobre la situación actual de la guerra en Ucrania Sobre las declaraciones de Natalia Homeniuk. La portavoz del Comando de Operaciones del Sur afirma que las fuerzas ucranianas lograron repeler a las fuerzas rusas y crear una zona de amortiguación que se extiende de tres a ocho kilómetros desde la orilla oriental del río Dnipro en la región de Kherson. También se ha informado de un avance ucraniano cerca de las comunidades de Boyma y Pyschanivka en la orilla este de la región de Kherson.

Actualizado desde el 16 de noviembre a las 6:20 a. m.: Según sus propias declaraciones, Rusia repelió durante la noche varios ataques de drones ucranianos sobre su territorio. El Ministerio de Defensa ruso dijo que las defensas aéreas rusas derribaron un total de cinco misiles de drones sobre la región de Bryansk en el oeste de Rusia y frente a la península de Crimea con vista al Mar Negro. Esto no se puede verificar de forma independiente.

Crimea se convirtió en objetivo de los ataques ucranianos en la guerra de Ucrania. © -/AFP/DPA

Zelensky advierte que la guerra en Ucrania se ha convertido en un “conflicto congelado”.

Actualización del 15 de noviembre a las 22:40 horas: En su discurso vespertino en vídeo, el presidente ucraniano Zelensky apeló a la voluntad de sus ciudadanos de luchar frente a la invasión rusa. Dijo en Kiev el miércoles que los ucranianos no pueden hacer la vista gorda ante la guerra. “Rusia todavía es capaz de hacer el mal”, afirmó. “Tenemos que luchar. Tenemos que hacer de nuestra defensa una máxima prioridad. Tenemos que hacer que nuestro país sea más fuerte cada día.

También advirtió el miércoles a los periodistas africanos sobre un “conflicto congelado”: “Si esto es un punto muerto y un conflicto congelado, entonces tenemos que decir con franqueza que nuestros hijos tendrán que luchar en la guerra, o nuestros nietos. Ya hemos perdido mucha gente. ¿Queremos vivir así porque sabemos que criaremos niños que inevitablemente irán a la guerra? Zelensky supone que con un alto el fuego a corto plazo, Rusia podría reagruparse y atacar de nuevo, no sólo a Ucrania, sino también a Ucrania. los estados bálticos, Georgia y Moldavia.

Tanques, drones y defensa aérea: armas para Ucrania Ver la serie de imágenes

Ucrania anuncia su éxito en la batalla de Dnipro contra Rusia

Actualización del 15 de noviembre a las 19:31 horas: El mando militar ucraniano comentó brevemente sobre el avance de las tropas a través del río Dniéper. Un portavoz del ejército ucraniano dijo que las fuerzas ucranianas están tratando de expulsar a las fuerzas rusas de la orilla sur del río. Caminaron en pequeños grupos por un tramo de 20 kilómetros de largo a orillas del río, entre un puente ferroviario y el pueblo de Krynki.

Alrededor de una empresa y media están repartidas por el banco que anteriormente estaba ocupado por Rusia. En televisión, la portavoz del mando militar ucraniano en el sur, Natalia Hominiuk, pidió comprensión ante las noticias dispersas: “Por ahora pedimos silencio informativo (…) para poder informar más adelante de grandes éxitos”.

Numerosas bajas en la guerra de Ucrania: Rusia puede estar reclutando más en Siberia

Actualización del 15 de noviembre a las 6:57 p.m.: Debido a las continuas y grandes pérdidas, el liderazgo del ejército ruso planea reclutar más hombres de las regiones de Siberia en el futuro. Según los informes, cada semana se enviarán 500 hombres de la región de Yakutia al frente de Ucrania.

Actualizado el 15 de noviembre a las 17:23: Según la Guardia Fronteriza de Ucrania, los soldados estacionados en la frontera destruyeron nueve vehículos rusos en la región de Járkov. Se dice que con drones destruyeron, entre otras cosas, dos vehículos blindados de combate, un vehículo blindado de transporte de tropas y seis turismos. También se dice que fueron atacados tres sitios rusos ocultos.

Situación actual en la guerra de Ucrania: Rusia reconoce el revés en el río Dniéper

Actualizado el 15 de noviembre a las 13:34Rusia ha admitido que Ucrania se ha presentado sobre el banco Dnipro que controla. Vladimir Saldo, gobernador de la región de Kherson designado por Moscú, dijo hoy en Telegram que alrededor de “una y media” empresas ucranianas estaban “en pequeños grupos” en la orilla oriental del río.

Saldo añadió, según informó el diario: “Hemos desplegado fuerzas adicionales”. Agencia de prensa de Francia Añadió. La agencia de noticias no pudo verificar de forma independiente los informes ni el número de tropas ucranianas allí. Nuevos comentarios de Saldo. Hasta ahora, el Kremlin se ha negado a comentar sobre tales informes.

El ancho río Dniéper sirvió durante un año como línea de frente en el sur de Ucrania. Ucrania controla Cisjordania, mientras que Rusia controla la orilla opuesta.

Los expertos estadounidenses esperan nuevos intentos ofensivos de Rusia en la guerra de Ucrania

Actualizado el 15 de noviembre a las 12:11 p.m.: La situación en el frente del este y sur de Ucrania se considera estancada. Desde el punto de vista de los expertos estadounidenses en el Este, Rusia actualmente quiere recuperar la iniciativa en el Este mediante varios ataques paralelos. Las ciudades de Kubyansk en la región de Kharkiv y Avdiivka y Bakhmut en la región de Donetsk son testigos de un conflicto particularmente intenso.

El Instituto estadounidense para el Estudio de la Guerra (ISW) afirmó ayer que el éxito de estos intentos es dudoso debido a la continua presión del contraataque ucraniano. Ucrania también admitió que la situación en el frente era difícil y compleja. Sin embargo, ISW consideró un éxito que las fuerzas ucranianas pudieran establecerse en la margen izquierda del río Dnipro en Kherson, posiciones que anteriormente ocupaban las fuerzas rusas.

Parece que Rusia sufrió grandes pérdidas en los ataques a Avdiivka.

Actualizado el 15 de noviembre a las 11:03 a. m.: Volodymyr Zelensky ve enormes pérdidas para Rusia Ataques a Avdiivka. “Cuantas más unidades rusas sean destruidas cerca de Avdiivka, peor será la situación general para el enemigo en el transcurso de la guerra”, dijo el presidente ucraniano en su último discurso en video. El Ministro de Londres también cita cifras enormes para las pérdidas de Rusia.

Ucrania publica nuevas cifras sobre las pérdidas de Rusia

Actualizado el 15 de noviembre a las 10:17 a.m.: El Estado Mayor ucraniano publicó las cifras actuales de las pérdidas de Rusia. En consecuencia, se dice que más de 800 soldados rusos han muerto o herido en la guerra de Ucrania sólo en las últimas 24 horas. Desde el comienzo de la guerra, se dice que Rusia ha perdido más de 10.000 tanques de batalla en combate. Esta información no se puede verificar de forma independiente: el Kremlin no publica cifras sobre sus pérdidas.

Una breve descripción de las pérdidas de Rusia en la guerra de Ucrania:

soldados : 314.290 (+820 el día anterior)

: 314.290 (+820 el día anterior) tanque : 5377 (+15)

: 5377 (+15) Vehículos blindados : 10.104 (+18)

: 10.104 (+18) Sistemas de artillería : 7647 (+58)

: 7647 (+58) Sistemas de defensa aérea : 582 (+2)

: 582 (+2) Múltiples lanzacohetes : 884 (+2)

: 884 (+2) Camiones cisterna y otros vehículos : 10.020 (+47)

: 10.020 (+47) Cohetes : 1562 (+1)

: 1562 (+1) Aviones : 323 (+1)

: 323 (+1) helicóptero : 324

: 324 Drones : 5675 (+26)

: 5675 (+26) Barcos y embarcaciones : 22

: 22 Fuente: Estado Mayor de Ucrania al 15 de noviembre de 2023. La información sobre las pérdidas de Rusia proviene del ejército ucraniano. No se puede verificar de forma independiente. La propia Rusia no proporciona ninguna información sobre sus pérdidas en la guerra de Ucrania.

Diario ruso: “No hay duda de que se trata de un ataque”

Actualizado el 15 de noviembre a las 9:26 a. m.El ministro de Defensa, Boris Pistorius (SPD), advirtió recientemente: La UE claramente no está logrando su objetivo de municiones para Kiev en la guerra de Ucrania. El diario ruso toma en consideración este asunto Nezavisimaya Gazeta “Kiev hace sonar las alarmas por la escasez de municiones”, comenta hoy. Los dirigentes ucranianos parecen estar profundamente preocupados por “la falta de municiones de combate”, continúa; la conclusión del artículo de opinión es: “Sobre una nueva solución en materia de municiones”. “En este momento no es posible hablar de las Fuerzas Armadas de Ucrania”.

Guerra de Ucrania: violentos ataques rusos cerca de Avdiivka y Marinka

Actualizado el 15 de noviembre a las 6:15 a.m.Según la evaluación de Kiev, Rusia está tratando de imponer su éxito militar aumentando los ataques cerca de la ciudad de Donetsk, en el este de Ucrania. El martes por la tarde (14 de noviembre), el Estado Mayor ucraniano informó de un gran número de ataques rusos cerca de Avdiivka y Marinka. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vio una conexión con las próximas elecciones presidenciales de Rusia en 2024. El líder del Kremlin, Vladimir Putin, ciertamente quiere poder mostrar el éxito de antemano, dijo en Kiev.

Se está ampliando la cabeza de puente ucraniana sobre el río Dnipró

El primer informe: Kiev – El jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andriy Yermak, confirmó la existencia de una cabeza de puente en la orilla sur del río Dnipro, ocupada por Rusia, en la región de Kherson. “A pesar de todos los pronósticos, las fuerzas armadas ucranianas pudieron afianzarse en la margen izquierda del río Dniéper”, dijo Yermak durante un discurso en Washington. El objetivo aquí también es acercarse a la península de Crimea, anexada por Rusia. “Hemos recorrido el 70 por ciento del camino. Nuestro contraataque continúa”.

Según los análisis de los observadores occidentales, los ucranianos han ampliado en los últimos días la cabeza de puente cerca de Kryinki y también han llevado allí tecnología de tanques ligeros. Los bloggers militares rusos se quejan de que las fuerzas rusas han sido atacadas allí y que la iniciativa recae en los ucranianos.

Guerra de Ucrania: decenas de ataques rusos cerca de Donetsk

El martes 14 de noviembre por la tarde se produjeron 57 combates en todo el frente, escribió el Estado Mayor ucraniano en su informe sobre la situación el martes 14 de noviembre por la tarde. Ucrania repelió 18 ataques sólo en las ciudades de Marinka y Novomikhylivka, al oeste de Donetsk. Añadió que otros 15 ataques fueron repelidos cerca de la ciudad de Avdiivka, al norte de Donetsk.

Donetsk, con una población de casi 1 millón de habitantes, es el centro de la región carbonífera y siderúrgica de Donbass, en el este de Ucrania, y ha estado en manos de fuerzas controladas por Rusia desde 2014. Desde entonces, el frente se ha acercado más a la ciudad. El ejército ucraniano mantiene allí posiciones fuertemente fortificadas. Es por eso que la línea del frente apenas ha cambiado incluso después del inicio de una invasión rusa a gran escala en 2022.

En las últimas semanas, el ejército ruso ha intensificado sus ataques en la región de Donetsk. Aunque las pérdidas entre soldados y vehículos son elevadas, el número de atacantes ejerce presión sobre los defensores ucranianos. (con materiales de agencia)