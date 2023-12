El avión en Buenos Aires se dirige solo al aeropuerto

rosenheim24-de el mundo Noticias del mundo

Un avión literalmente explotó en el aeropuerto de Buenos Aires. © Captura de pantalla X

BUENOS AIRES – El fin de semana pasado, una violenta tormenta de verano azotó el área de Buenos Aires y la costa atlántica. Las consecuencias fueron devastadoras y causaron importantes daños al aeropuerto de la capital argentina.

Según informes de los medios, el ciclón causó daños en el aeropuerto George Newberry (AEP), situado directamente frente a la costa. La velocidad del viento es de 150 kmph. Y las fuertes lluvias provocaron la inmovilización de un Boeing 737-700 de Aerolinas Argentina. Se subió un vídeo de esto a X (anteriormente Twitter) el 17 de diciembre. Muestra cómo el avión parado giró repentinamente hacia la derecha debido a los fuertes vientos. incluido El ala izquierda se estrelló contra una pasarela cercana.Debido a esto, el equipaje estacionado fue arrojado violentamente sobre los vehículos.

El personal del aeropuerto filma escenas locas

Un empleado del aeropuerto que estaba filmando todo logró llegar a un lugar seguro justo a tiempo. Un vídeo de aproximadamente 45 segundos también lo muestra El avión, la pasarela y los vehículos resultaron parcialmente dañados en el accidente. convertirse Como resultado del incidente, el Boeing tuvo que permanecer en tierra inicialmente. Un vuelo de Buenos Aires a Mendoza (número de vuelo AR1408) programado para el día siguiente fue cancelado. Según datos del portal Flightradar24.com Cancelado.

La tormenta mató a 13 personas e hirió a decenas más

No está claro por qué el motor no estaba debidamente asegurado antes de que comenzara la tormenta. Además, en tales casos, las aerolíneas suelen intentar desviar los vuelos a otros aeropuertos/regiones para protegerlos de daños cuando llegan las tormentas. Los efectos de la tormenta no sólo fueron importantes en el aeropuerto. Según informes de los medios, el total 15 personas murieron y decenas resultaron heridas en la zona de Buenos Aires. Cientos de carreteras fueron cerradas debido a inundaciones o árboles caídos. En ocasiones, se dijo que alrededor de medio millón de hogares se quedaron sin electricidad.

