El Borussia Dortmund decide contratar a Terzic como agente

Los medios de comunicación afirman que el Dortmund sigue trabajando con el entrenador Edin Terzic y el director deportivo Sebastian Kehl, a pesar del declive de la liga alemana. Ticker de noticias del BVB.

Actualizado el 21 de diciembre a las 17:55 horas: Edin Terzic sigue siendo el entrenador del Borussia Dortmund en la Bundesliga. Como informa SID, los directivos del Dortmund acordaron seguir trabajando con el jugador de 41 años a pesar de los recientes malos resultados en la Bundesliga (sólo una victoria en ocho partidos) y la eliminación de la Copa de Alemania (0-2 en Stuttgart). . . El director deportivo Sebastian Kehl también permanece en su cargo. Se dice que esto es el resultado de una reunión cumbre entre el agente y asesor de Terzic, Matthias Sammer, y el director general, Hans-Joachim “Aki” Watzke.

Primero tuvieron Noticias del Ruhr Y el Pateador Informé al respecto. Terzic, que entrena al Dortmund por segunda vez desde julio de 2022, terminó con su equipo el primer puesto de la Liga de Campeones en el difícil grupo preliminar con Paris Saint-Germain, Milán y Newcastle United y llegó con confianza a los octavos de final. Pero en la liga alemana el Dortmund ocupa sólo el quinto lugar, a 15 puntos del líder Bayer Leverkusen. La temporada pasada, el Borussia de Terzic perdió el campeonato alemán en la última ronda del partido.

Probablemente se quedarán en Dortmund: el director deportivo Sebastian Kehl (izquierda) y el entrenador del Borussia Dortmund, Edin Terzic. © Imago/Ulrich Wagner

Oliver Glasner sería candidato a sucederlo: se discute sobre el ex entrenador del Eintracht Frankfurt

Actualización del 21 de diciembre a las 16:30 horas: Cada vez hay más informes de que el Borussia Dortmund quiere seguir con el entrenador Edin Terzic por el momento, a pesar de haber sólo conseguido una victoria en sus últimos ocho partidos de la Bundesliga. Según informa Sky, el ex entrenador del Eintracht Frankfurt, Oliver Glasner, es el favorito para sucederlo. Si Terzic también falla al inicio de la segunda mitad de la serie.

El Dortmund debe enfrentarse al favorito al descenso, Darmstadt 98, el sábado 13 de enero al final de la primera mitad de la temporada. Para comenzar la segunda mitad de la temporada, Westfalia jugará el sábado 20 de enero contra el 1. FC Köln, que el jueves despidió al entrenador Steffen Baumgart. Colonia ocupa actualmente el puesto 17 en la clasificación de la liga alemana después de sólo dos victorias y diez puntos en 16 partidos. Como informa Sport 1, Marco Reus podría convertirse en un problema para Terzic en esta situación. El veterano pasó sin comentarios al entrenador del Dortmund cuando fue sustituido (minuto 58) en Augsburgo (1-1) y luego no fue utilizado contra Mainz (1-1).

El Dortmund parece quedarse con Terzic: el técnico probablemente podrá continuar en el Dortmund

Actualizado el 21 de diciembre a las 11:32 a. m.: Aún no se ha decidido si el declive deportivo le costará el puesto al entrenador del Borussia Dortmund, Edin Terzic, o al director deportivo, Sebastian Kehl. Pero la tendencia inicial está surgiendo: así Noticias del Ruhr Según los informes, el Borussia quiere quedarse con Terzic por ahora.

Por tanto, la destitución del técnico es muy improbable. El próximo análisis de la situación con los presidentes del club, Hans-Joachim Watzke, Sebastian Kehl y el canciller Matthias Sammer, no debería tener “ninguna consecuencia grave para los empleados”. Según el informe, los Chiefs probablemente apuntarán a jugadores cuyas franquicias serán eliminadas.

¿Qué pasa con Terzic y Kakil? Quizás esté prevista una cumbre de crisis del BVB

Actualizado el 20 de diciembre a las 16:55 horas: ¿Qué sigue para Edin Terzic en el Borussia Dortmund? ¿Podrá seguir como entrenador? ¿Ocupará, como hasta ahora, otro puesto en NRW? cómo Deportes1 Según se informa, antes de Navidad se celebrará una importante reunión de crisis entre el presidente del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, el asesor Matthias Sammer, el director deportivo Sebastian Kehl y Terzic. El informe no dice cuándo debería suceder esto.

¿Edin Terzic se enfrenta a la exclusión en Dortmund? A los entrenadores del Dortmund se les acaban los argumentos

Actualización del 20 de diciembre a las 16:35 horas: A pesar de alcanzar los octavos de final de la Liga de Campeones ante el PSV Eindhoven (20 de febrero/13 de marzo), el técnico del Borussia Dortmund, Edin Terzic, no encuentra motivos para seguir reclutando antes de que empiece el año. El balance de los últimos ocho partidos de la Bundesliga es candidato al descenso. Porque: de 24 puntos posibles, el Borussia Dortmund sólo consiguió siete puntos con una victoria y tres derrotas.

Especialmente en el empate 1-1 en Augsburgo y en el empate 1-1 contra Mainz, el equipo de Westfalia pareció preocupantemente inofensivo, mientras que un juego refrescante y ofensivo es en realidad parte de la marca central del club. Así, los nombres de posibles sucesores circulan por la presa de Renania, cuya oficina se encuentra en esta ciudad de Alemania Occidental con una población de aproximadamente 600.000 habitantes. Por ejemplo, el austriaco Oliver Glasner no tiene trabajo actualmente. El jugador de Salzburgo, de 49 años, llevó al Eintracht Frankfurt a la victoria en la Europa League en 2022 y a la final de la Copa de Alemania (0-2 contra el RB Leipzig) un año después. Según Sky, Fabian Horzler, de sólo 30 años, también podría ser candidato a terminar segundo con el FC St. Pauli en la segunda división alemana durante las vacaciones de invierno.

El BVB está débil: el entrenador Edin Terzic está al borde de la salida del Borussia Dortmund

Primer informe del 20 de diciembre: Dortmund – Se trata del futuro de Edin Terzic en el Borussia Dortmund. Ya nadie entre los observadores de la Liga alemana lo duda. El desempeño del BVB en las últimas semanas ha sido muy pobre.

Después del moderado partido de 1:1 (1:0) contra el Mainz 05, candidato al descenso, la tarde del martes 19 de diciembre, poco antes de Navidad cobran fuerza los rumores sobre una posible separación del entrenador Terzic y del director deportivo Sebastian Kehl en el fútbol alemán. .

El jugador de 41 años se ha mostrado combativo después de sólo una victoria en sus últimos ocho partidos de la Bundesliga y una eliminación de la Copa de Alemania ante el Stuttgart (0-2). “Por supuesto que lo creo”, dijo el antiguo empleado del club de Westfalia con frases típicas del sector.

Bajo la supervisión de la liga polaca: el director deportivo Sebastian Kehl (izquierda) y el entrenador Edin Terzic. © IMAGO / RHR Imagen

¿Debería irse Sebastian Kehl? Rumores sobre el subcampeón de dirección deportiva

Entre otras cosas, Pateador El futuro de Terzic con el ocho veces campeón alemán está abierto tras la racha negativa de los últimos meses, informó un periódico el miércoles 20 de diciembre.

Como informaron unánimemente varios medios de comunicación, el poderoso director general Hans-Joachim “Aki” Watzke y el director deportivo Kehl se reunieron en una reunión de crisis en Signal Iduna Park inmediatamente después del decepcionante empate contra Mainz. Sky TV informó que la situación actual se estuvo discutiendo hasta las 00:23 horas.

Ticker de noticias del Borussia Dortmund: Edin Terzic y Sebastian Kehl preocupados por el trabajo

Poco antes, Terzic lo había dejado claro sobre el terreno de juego en una entrevista con Saturday 1: “He firmado un contrato hasta 2025 y al hacerlo he documentado cuánto y cuánto tiempo quiero quedarme en este club. ¿Cuánto tiempo? “Quedarme aquí no depende de mí. Por supuesto, “eso lo decide el liderazgo y el resultado. Los resultados de las últimas semanas simplemente no han sido buenos y lo sabemos”. Incluso antes del partido contra los Zero Fives, se difundió una noticia sobre un supuesto disturbio en el vestuario por parte de los jugadores del Dortmund contra el entrenador del Dortmund. .

¿Terzic ahora tiene que preocuparse por su trabajo? ¿Y con él está el director deportivo Sebastian Kehl? Teletipo de noticias sobre los acontecimientos en Dortmund. (noche)