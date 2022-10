¡El campeón mundial Kevin Groskrutz enojado después de la bancarrota en la Liga 5! | Deportes

Noticias del campeón mundial Kevin Grosskreutz (34). El ex profesional del BVB, que ahora juega para TuS Bövinghausen en la Oberliga Westfalen, atacó la melodía en la derrota 1:4 contra Victoria Clarholz: “Cállate y vete a trabajar mañana”, dijo el jugador de 34 años llamado al banquillo del oponente. .

Un pase al hueco para el portavoz de prensa Clarholz. Mark Burgmann en Facebook: “En este punto, les agradezco de corazón nuevamente por el impulso extra en la motivación. Empujar un asiento en el bonito pueblo de Clarholz con las palabras ‘Cállate y vete a trabajar mañana’ es un gran tenis para un Campeón del mundo alemán. No quiero escribir más sobre esto. El tema, porque la noche ya no es larga y el trabajo llama para mañana. Nota: Tómese un descanso de sus duros 90 minutos hoy”. Village club Clarholz ( Nota del editor: ¡el distrito de Gütersloh del este de Westfalia, 6368 habitantes) aspira al Campeón del Mundo de 2014!

Su entrenador, Sebastian Tirala, que también es un ex profesional del Dortmund, se presentó en la puerta de fútbol de FuPa frente a Großkreutz: “No tienes que colgar todo ese nivel. También tienes que ver lo que Kevin obtiene todo el tiempo. Es “Es casi natural que se contenga. Sobre un hechizo. Esto no es necesario ni necesario en absoluto, pero no tiene nada que ver con la arrogancia”.

Este proverbio nos recuerda un poco a Marko Arnautovic, quien manipuló a un oficial de policía en Bremen y susurró: “Gano tanto que puedo comprar tu vida”. Especialmente porque no es el primer movimiento que hizo Kevin Grosskreutz. Caso Paul, incidente con el kebab: la lista es larga.

Con Victoria Clarholz, podrían estar sonriendo al día siguiente. El director atlético Frank Scharpenberg cuando Bild le preguntó: “Me gusta la gente que muestra emoción. Ya sea mucho o no, no quiero juzgar en absoluto. De todos modos, no tienes que poner todo en la escala de oro, así que se acabó para nosotros 90 min.” Scharpenberg sabe de lo que habla, jugó 222 partidos en las dos ligas con RW Essen, RW Oberhausen y FC Gütersloh.

El portavoz de prensa Burgmann también fue indulgente con Bild: “Espero que Kevin no me culpe por esta publicación. También podemos intercambiar ideas sobre una bebida en uno de sus bares”.

Mientras tanto, Kevin Grosskreutz informó en Instagram diciendo “Cállate”, las fuertes publicaciones contra Burgman. Grosskreutz en Instagram: “Ahora está en los periódicos, ¡felicidades! En realidad, no quería decir nada al respecto porque es muy ridículo, pero honestamente: ¡¿Tengo que salir a tomar una copa contigo?! ¿Quién empaca algo? en público. ???!!!Nunca – lo siento!!!lo que querías hacer, lo hiciste ahora!!de nuevo, felicidades!!!y no puedo sonreír por eso…si algo tiene que pasar entonces Ven después del partido!!! Nos tomamos una cerveza juntos y lo resolvemos!!!”

Y agregó: “Eres un competidor en el campo, dices cosas y ¿qué hicimos después? ¡Cierto! ¡Tomar un trago y hablar juntos! Así debe ser. Pero solo querías una cosa y yo no”. eso no lo respeto!!! Por cierto yo también me levanto a las 7 de la mañana mañana y mi mujer a las 6 de la mañana (se va a trabajar) y mi papá llega mañana a las 7 de la mañana turno de noche hasta la segunda parada y ahí me pueden insultar etc pero no se preocupen no voy a decir nada ni nada…eso se llama Orgullo y Honor!!!”

