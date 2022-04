El cantante que no quiere estar soltero tiene 80 años

Ella es una de las más grandes artistas de todos los tiempos. Ya sea música, películas o moderación, Barbra Streisand se siente cómoda en público. Pero su éxito la convirtió en cantante. Ahora está celebrando su 80 cumpleaños.

El éxito de Barbra Streisand en el mundo del espectáculo no tiene paralelo. Como cantante, vendió más de 150 millones de discos en todo el mundo, lanzó más álbumes de oro que cualquier otro músico en la historia de los Estados Unidos y ganó varios premios Grammy. También obtuvo premios Emmy como actriz, Oscar Y bolas doradas una. Pero, de hecho, como dijo una vez Streisand, todavía se ve a sí misma como una “chica de Brooklyn”. Pero esto parece haber desarrollado la atmósfera y la dicha.

Porque la artista, que este domingo celebra su 80 cumpleaños, tiene fama de cantante. Se dice que hizo pedidos extravagantes en las giras. La descripción misma, sin embargo, lo rechaza. “No soy cantante”, dijo Streisand a NBC en 2012. “Soy muy humilde”. Así que le gusta estar cómoda y, por lo tanto, no tiene problemas con la ropa deportiva y las zapatillas de deporte: “esa es la parte de mí que realmente viene de Brooklyn”.

“Tenía miedo al dolor”

El fundador de múltiples habilidades nació en el área de Nueva York el 24 de abril de 1942 como Barbara Joan Streisand. A los 18 años, cuando ya se presentaba como cantante en los centros nocturnos de la capital, borró la letra “A” de su primer nombre y se convirtió en Barbara Streisand. Más tarde dijo que “odiaba” su nombre de nacimiento, pero al mismo tiempo no quería tener un nombre artístico completamente nuevo, como algunos le aconsejaron. No era “real”.

Streisand era famosa por su nariz prominente y también ignoró los consejos de cirugía plástica. “Tenía miedo al dolor”, le dijo al presentador de un programa de entrevistas estadounidense en 2006. Oprah Winfrey. “¿Y puedo confiar en la estética del doctor?”

Primeros éxitos como cantante

Por otro lado, siempre puede confiar en su voz e instinto musical. Su primera grabación “The Barbra Streisand Album” de 1963 fue un gran éxito. Streisand fue el músico más joven en ganar uno grammy Mejor Álbum del Año, así como un Premio Grammy a la Mejor Voz.

En su dilatada carrera, la cantante ha ganado un total de ocho premios Grammy, así como dos premios Grammy Honoríficos, por temas como “Woman in Love”, “People” y “The Way We Were”. 52 de sus discos han sido certificados como oro, solo uno por elvis presley Superado en número. Streisand es también la única artista en la historia que ha tenido sus álbumes en los primeros puestos de las listas estadounidenses durante seis décadas consecutivas.

Desarrollé un segundo pilar desde el principio

“Chica divertida”: Omar Sharif y Barbra Streisand. Ganó un premio de la Academia por su actuación. (Fuente: IMAGO / Ronald Grant)

Al principio, Streisand no solo se dedicó al canto sino también a la actuación. En 1962, apareció por primera vez en The New Yorker. Broadwayy dos años más tarde se convirtió en una estrella allí con “Funny Girl”. Luego hizo su debut en la pantalla en 1968 en una adaptación cinematográfica de “Funny Girl” e inmediatamente ganó un Premio de la Academia a la Mejor Actriz.

Siempre interesada en su independencia artística, fundó su propia productora Barwood Films a principios de la década de 1970, que ha producido películas como “Sandkastenspiele”, “A Star is Born” y “Lord of the Tides”. Quizás su proyecto cinematográfico más ambicioso fue el drama “Yentl” (1983), para el que Streisand tardó 15 años.

La película hizo historia como la primera gran producción teatral estadounidense dirigida, producida, guionizada y protagonizada por una mujer. Streisand ganó un Globo de Oro al Mejor Director y otro Globo de Oro a la Mejor Comedia o Musical.

Streisand, que se ha casado con el actor James Brolin por segunda vez desde 1998, ha puesto repetidamente su fama al servicio de los demócratas estadounidenses. Además de su compromiso político, la madre de su hijo también es conocida por su compromiso con el medio ambiente y la salud de la mujer.