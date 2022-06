El científico de infecciones Rob, y una mirada a dos años de la pandemia de corona NDR.de – Noticias

A partir del: 06/01/2022 19:18 Ni siquiera los expertos han visto el surgimiento de una pandemia global de esta magnitud. La ciencia reaccionó rápidamente y, a menudo, tuvo que corregirse a sí misma. Mirando hacia atrás, ¿qué podría haber sido mejor?

Sr. Dr. Jan Robb es director de la Clínica de Enfermedades Infecciosas del Centro Médico Universitario Schleswig-Holstein (UKSH) en Lübeck. Explica por qué él y sus colegas inicialmente subestimaron el coronavirus. Rob dice que también se cometieron errores, de los cuales ahora se deben aprender lecciones.

Profesor Rob, cuando mira hacia atrás, ¿dónde habría tenido que corregirse? ¿Qué hice mal?

Creo que eso se puede decir con relativa claridad. Y eso fue al comienzo de la pandemia, cuando realmente no queríamos reconocer todos los efectos de la misma, incluso cuando hablábamos con colegas. Por supuesto, también formamos la gripe y las infecciones respiratorias que vuelven todos los años. Luego vino un nuevo virus. Todos pensamos: Bueno, al igual que con la gripe, lo veremos esta primavera. Y el dinamismo que luego se desarrolló a nivel mundial, especialmente con los números que vinieron de Italia, no me hubiera imaginado que fuera posible en ese momento.

Esto significa: ¿el principal error fue evaluar el nuevo virus como la gripe?

No, creo que al final fue imposible de evaluar, porque muchos de los datos de China estaban muy incompletos. Lo que lleva al hecho de que inicialmente te dijiste a ti mismo: No sería tan malo. Sabemos que la gripe también puede causar olas muy malas. Pero no sabíamos, y esa es la diferencia, que este virus de repente provocó ciclos severos en muchas personas que antes no tenían ese perfil de riesgo. Entonces esta presión que aparecerá de inmediato en las unidades de cuidados intensivos, no la esperábamos. Y a principios de marzo, abril de 2020, eso realmente significaba que teníamos que seguir corrigiéndonos.

READ Deficiencia de vitamina D en más de 230.000 personas en Baja Sajonia y Bremen - Celler Presse Más información Según AOK Northwest, hay más casos de lo habitual en esta época del año. La compañía de seguros de salud también explica las razones. más

¿Fue razonable la duración del primer cierre o se podría haber utilizado antes una política más específica?

Creo que el cierre fue conveniente al principio porque había muchos problemas al mismo tiempo. Tienes que recordar: había un gran problema con las máscaras en ese momento. Las máscaras FFP2 no estaban disponibles en la medida. Hubo un gran problema con la prueba. Esto significa que aunque probamos mucho menos que ahora, los reactivos no estaban disponibles. No había capacidad suficiente para las pruebas de PCR. En otras palabras, no puede abrirlo hasta que haya resuelto estos problemas, al menos hasta cierto punto. Y para ser honesto, por suerte las cosas bajaron un poco en el verano, como hemos vivido todos los veranos desde entonces. Esto hizo posible revertir el cierre.

Pero no aprendimos nada de él para el próximo cierre…

No teníamos las herramientas adecuadas para el próximo cierre porque no había una estrategia de vacunación ni una vacuna. Llegó a principios de 2021. Por supuesto, eso siempre provocó un poco de esta situación mixta. ¿Cuánto tiempo me encierro si realmente no tengo más cosas que las que acabo de describir?

Creo que lo que puede haber subestimado un poco es la rapidez con que estas dinámicas lo vuelven a poner al día. También notamos que aún no hemos protegido adecuadamente a los grupos vulnerables: los hogares de ancianos y ancianos. Si se hubiera puesto el foco un poco más desde el principio, estas medidas de confinamiento no tendrían que interpretarse como masivas para todos.

Según lo que se sabía de la ciencia en ese momento, se podría decir: Bueno, deberíamos ser más estrictos con los grupos vulnerables, pero ¿podemos manejarlo fácilmente en las escuelas y guarderías?

Este es un punto muy importante. Con los ancianos y los ancianos, simplemente tenemos la carga de la enfermedad en el hospital. Tuvimos un problema con los niños, y ese sigue siendo el caso, y por supuesto son una complicación de la infección. Pero para desarrollar la estrategia, no todos tienen que encerrarse al mismo tiempo para proteger a aquellos que son particularmente vulnerables, lo que ciertamente tomó algunos meses. Y si soy totalmente honesto: hemos aprendido principalmente a través de la vacunación lo bien que se desvanecen estas olas protegiendo tan bien a estos grupos vulnerables. Una vez que los grupos bien expuestos fueron vacunados, observamos una mortalidad significativamente menor allí y vimos muchas menos hospitalizaciones de estas personas. Pero esos son resultados que realmente no se pueden ver hasta 2021, cuando se implementó una vacuna.

Más información Con la Ley de Protección contra Infecciones, se han levantado casi todas las restricciones de Corona. Sin embargo, hay pautas para algunas áreas. más

¿Y qué papel jugarán las campañas de vacunación dirigidas para hacer frente a Corona en el futuro?

Este tipo de campañas son muy importantes, especialmente cuando se trata de personas que aún corren el riesgo de desarrollar enfermedades graves. Creo que será muy importante que las cosas vuelvan a la normalidad cayendo por un lado y diciendo por el otro: tenemos formas de protegernos.

Pero no podemos evitar que el virus se propague nuevamente. Pero tampoco te asustes por eso. Se integra con virus que volvemos a ver de alguna manera en los meses de invierno. Pero sobre todo, todos entienden cuál es la mejor protección individual. Aquí es donde surge la importancia de estas campañas de vacunación.

¿Dónde traza la línea entre la libertad personal para tomar esa decisión y la responsabilidad ante la sociedad en su conjunto?

Una pregunta interesante que no se limita a Sars-CoV-2, si soy completamente honesto. Esto significa que creo que aquellos en riesgo lo saben ahora. Y si no está vacunado deliberadamente, se está arriesgando. Creo que también se trata de proteger a los demás con un umbral bajo. Hemos hablado mucho al respecto. Debe ser un compromiso, por ejemplo, usar protector de boca y nariz en el transporte público o no.

Creo que eso es lo que haré a continuación. Yo no vería eso como el principal peligro para mí. Pero tampoco quiero lastimar a nadie más. Creo que el discurso social estaría bien, pero francamente no fue suficiente. Con respecto a los procedimientos en las escuelas, no hemos discutido lo suficiente, en mi opinión.

¿Y cerró demasiado pronto?

Cerrado muy pronto. Y debemos intentarlo de nuevo, de lo contrario, tendremos que luchar nuevamente en las vacaciones de otoño, en octubre o noviembre. Y creo que tendrás que entregar los datos para eso. No tiene nada que ver solo con la protección contra la infección, sino con la salud de los niños, por ejemplo en la esfera mental. Tienes que pesarlo. También debe haber una compensación entre riesgos y beneficios. Y si es posible, esto no debe hacerse solo en casos agudos, cuando los números están aumentando nuevamente.

Profesor Rob, muchas gracias por la entrevista.

La entrevista fue realizada por el corresponsal de NDR Schleswig-Holstein, Philip Schroeder.

Más información También se ha rescindido por completo la obligación de aislar a los familiares infectados. más Aquí encontrará videos, información e información básica sobre el coronavirus Sars-CoV-2 en Schleswig-Holstein. más