El comediante Chris Tull llama desde el hospital

El comediante Chris Tull ahora se ha sometido a una cirugía.Foto: imago photos/eventpress

18/03/2022, 17:28 18/03/2022, 17:29

Hace aproximadamente una semana, Chris Tal llamó con una triste noticia. aficionados. Debido a la próxima cirugía y al largo tiempo que vendrá con la recuperación, canceló por completo las fechas de su gira de marzo, abril y mayo. Kris también tuvo que renunciar a las apariciones en televisión como “Rey de los adultos”. El comediante explicó cómo le molesta la situación.

Hablar de “noticias sucias”. De todos modos, debido al coronavirus, tuvo que suspender una gira en solitario durante los últimos dos años, lo que es aún más amargo porque él mismo ahora está ausente debido a una enfermedad. Se había estado quejando de dolor en el pie durante varias semanas. Desde entonces, el jugador de 30 años se ha sometido a una cirugía. En Instagram Ahora revela cómo está después de la operación.

Chris Tal se sometió a una cirugía

Chris Tal compartió una foto del hospital con más de 578.000 fanáticos. Más de 32000 la gente La publicación fue etiquetada con un corazón y llovieron más de mil comentarios. El comediante escribió: “Sin complicaciones. Estoy bien, pero no tengo idea de dónde buscar. Gracias por todos los mensajes encantadores. Vuelve pronto”. De hecho, la médium aún luce bastante cansada y maltratada en la selfie.

El comediante Totti Tran dijo con un guiño: “Tal vez una foto a la mañana siguiente después de una dura noche de fiesta. Que te mejores pronto, amigo mío”. Chris respondió con muchas caritas sonrientes: “Te juro que solo bebí una cerveza”. Sus seguidores le desearon una pronta recuperación.

Como ya ha anunciado el humorista, pasará algún tiempo antes de que pueda iniciar de nuevo su gira. Más recientemente, afirmó que la cirugía significaría que estaría fuera durante “semanas, si no meses”. Para él es difícil de imaginar y “realmente malo”. “En realidad estoy un poco desesperado porque creo que no puedo esperar dos años y no puedo actuar por esta mierda”, explicó Chris.

(eiger)