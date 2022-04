El cuarto entrenador Stefan Little antes de mudarse al Hannover 96

Acaba de descender de la Bundesliga con el Fürth. Ahora se informa que estará al margen con otro equipo de segundo nivel la próxima temporada.

Entrenador Esteban pequeño Cambios según un informe de la cadena de televisión Sky BundesligaRelacionada SpVgg Greuther Fürth Segunda División de la Liga de Fútbol Hannover 96. En consecuencia, el jugador de 44 años debería asumir el cargo de entrenador de Baja Sajonia la próxima temporada.

El martes, “Bild” también informó de una supuesta reunión entre Little y los responsables del club en Hannover. No hubo confirmación de eso. Sin embargo, esto coincide con la información de t-online. Hanover ha estado en contacto con Leitl durante mucho tiempo.

Leitl usa la cláusula de salida

El entrenador Kristof Dabrowski 96 sigue luchando por su puesto. “Obviamente estoy de humor para continuar aquí”, dijo el martes el jugador de 43 años en una gira de prensa. El contrato de Dabrowski expira después del final de esta temporada. El director atlético Marcus Mann solo quiere hablar sobre nuevos contratos para entrenadores y jugadores una vez que se ganen su lugar en la clase.

Según el reporte de Sky, a Forth le hubiera gustado seguir trabajando con Little, pero el entrenador ahora está usando una cláusula de salida en su contrato, que ya está vigente hasta 2023. Oficialmente no se sabe nada sobre la tarifa de transferencia. Leitl se hizo cargo del club en 2019 y logró ascender de manera impresionante el año anterior. Desde finales de la semana pasada, ya se ha determinado la caída de la luz trasera.