El Eintracht Frankfurt es el equipo más increíble de la liga: preocuparse por las lesiones de los jugadores de ataque

Hay buenas razones para la notable recuperación del Eintracht: el Frankfurt es ahora el equipo más fuerte de la liga.

FRANKFURT – Después de montar el Húsar en el Tercer Advenimiento, la nota muy especial de Eintracht apareció en los labios de todos una vez más. “El equipo ahora lo tiene todo”, dijo el lateral Christopher Lenz, quien fue reinstalado por primera vez en meses en una rápida victoria por 5-2 sobre el Bayer Leverkusen. En primer lugar, por supuesto: “La mentalidad de equipo no conoce límites”.

Gabriel Su, el motor en el centro de control, quien también es un anotador en servicio, elogió el “desempeño de la voluntad y la energía”, y en un momento sintió que el oponente sería acorralado primero y luego simplemente se volcaría. “El Leverkusen nunca volvió al juego”. Lo sabes: a medida que uno envejece y se fortalece, el otro se hace más pequeño y más débil. Es la naturaleza del deporte, sí, para la gente. Robert Andrich, un pintor de Bayer densamente tatuado, silbó dócilmente: “Nos acaban de comer”.

Eintracht Frankfurt está actualmente enmascarado

Moralidad, pasión, devoción, hostilidad, carácter: todos estos adjetivos se han probado en el pasado reciente para describir el propio espíritu del Eintracht, la rampante descarga de adrenalina, que a menudo conduce a lo que el recién llegado Linz llama el “típico juego Eintracht-Frankfurt”. “Como tu ya sabes.”

Todo esto es absolutamente cierto, ciertamente por esta situación y también por un acuerdo con Fortuna para conseguir victorias o puntos por detrás en partidos moderados o incluso malos, como ante Amberes, Leipzig o Fürth. Sin duda. El jefe del Leverkusen, Gerardo Sewan, ciertamente tiene razón cuando mencionó la falta de aptitud física como la principal razón de la derrota de su equipo inteligente, pero también es algo inexperto. Las diferencias en la fuerza de los equipos fueron cruciales “.

Llama la atención que el Eintracht, ya el equipo más fuerte de la Liga, derrotó casi 123 kilómetros el domingo por la tarde, que es siete kilómetros más que el rival, aunque hace 72 horas tuvo un partido difícil en la Liga Europea en Turquía y tuvo un no. viaje menos arduo. a través de los huesos.

Eintracht Frankfurt: ¿Hoge? “no se ve bien”

“El equipo está en su mejor momento”, dice el entrenador Oliver Glasner, elogiándose un poco a sí mismo ya su equipo (“el control del entrenamiento probablemente no sea el peor”), pero también el departamento médico está haciendo un gran trabajo. Y: “Los jugadores lo viven, son muy profesionales”. Esa es otra razón por la que no hubo ningún jugador lesionado del Eintracht Frankfurt del que quejarse en diciembre, con la excepción de Jens-Peter Haug, que tenía una lesión muscular (Glasner: “Eso no pinta bien”). “Esto es inusual”.

Pero solo por las virtudes fundamentales descritas y la integridad física, es inexplicable que Eintracht Frankfurt convirtiera la moral 0-2 contra un gran equipo como Rheinland en una victoria desenfrenada por 5-2 y entregó una demostración de poder de primera clase en la cancha. Hay más en lo viejo que en lo nuevo, y esa es la calidad del fútbol.

El Eintracht Frankfurt a fines del otoño de 2021 juega un fútbol estresante como en los mejores tiempos de Adi Hütter, pero también combina este enfoque brutal y clase lúdica en todos los ámbitos, ya sea en el concepto de ataque (Ejemplo 2: 2), el juego de extremo ( Philip Kostik, incomparable), contraataques rápidos, presión o estándares, que dieron como resultado que los defensores Tota e Ivan Ndica golpearan dos veces. Los centrocampistas más peligrosos también son un factor determinante en la promoción. “Dada la variedad de goleadores, nos estamos volviendo más impredecibles”, elogió el director deportivo Marcus Croce.

Pasó un tiempo antes de que las ideas de Oliver Glasner llegaran a los jugadores. Pero ahora deja de fluir. “Creemos en la idea de cómo queremos jugar”, dijo el profesor de fútbol, ​​a quien echaban mucho de menos en su antiguo club, el VFL Wolfsburg. Está su trabajo de desarrollo, su trabajo está siendo demolido actualmente – por otros entrenadores, pero con el mismo equipo. Esto le permite ver profundamente.

Eintracht Frankfurt: el equipo más fuerte

En Frankfurt, el jugador de 47 años acercó su filosofía a su equipo a través de la precisión, las explicaciones y un sinfín de secuencias de vídeo. Parece funcionar. El Eintracht ha establecido un estrecho contacto con los centros titulares internacionales, está en los octavos de final de la Liga Europea, y además tiene la mejor forma de la liga, ganando cuatro de los últimos cinco partidos, ningún otro equipo tiene mejor récord en esto. Punto, ni el Bayern ni el Hoffenheim.

Este aumento no fue accidental, la evolución continua es claramente reconocible. “Queremos impulsar esto aún más”, dice el director deportivo Crouch, quien también utiliza las muchas oportunidades de gol que se han creado como una indicación de un grupo de fútbol claramente mejorado: “No lo teníamos hace unas semanas”.

El miércoles (18.30 horas / cielo) habrá un duelo explosivo entre el chico de cuero Borussia Moenchengladbach y el ex entrenador Adi Hutter, que recientemente intentó una vez más borrar su triste salida. Para muchos profesionales, este es un juego muy especial, y no a todos les gustó mucho el austriaco. Pero los funcionarios lo están agobiando. “No es importante para nosotros y no es un problema en absoluto”, dice Marcus Croce. “Solo nos enfocamos en lo que podemos influir”. Ha funcionado muy bien en las últimas semanas. (Ingo Dorstoitz)