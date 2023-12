El espectáculo ProSieben tuvo que ser interrumpido repentinamente: es un colapso doloroso

En la edición del 10 de diciembre, Goku siempre tiene nada de qué reírse. Crédito de la foto: Procepne/Julien Mathieu

televisión

Después de su segunda victoria consecutiva, Matthias Schweigöfer también pudo presentar la edición “¿Quién me roba el show?”. el 10 de diciembre y celebró su victoria con un fuerte comienzo al comienzo del espectáculo. Como un boxeador con sudadera con capucha, el actor entra al estudio entre aplausos y acompañado de niebla y antorchas.

Joko Winterscheidt intenta recuperar su espectáculo, pero Hazel Brugger y Florian David Fitz, junto con la ganadora del comodín Natalie, también quieren quitarle la carta de la sobriedad al actor alemán de Hollywood. Schweigöfer llama especialmente la atención por sus actuaciones musicales, en las que siempre lleva consigo al público.

Al principio, Schweigöfer se permitió algunos consejos adicionales contra el “fracaso final” de Joko Winterscheidt. En la segunda prueba, “Ritmo Mixto”, (una ronda de concierto en la que la banda toca sólo un ritmo de una canción a la vez), Goku obtiene una campana extra.

Cada vez que presiona el timbre, aparece un clip de la derrota de Goku, lo que hace que se deje llevar tanto que olvide su respuesta. Mientras tanto, Schweigöfer se burla directamente del siguiente. “Ya he hecho algunas películas con Florian, y cuando se sienta al piano o toca la guitarra, es realmente bueno. Pero Flo, eres muy mala audicionando para música”.

Florian David Fitz habla de su primer ataque de alcohol



El supervisor Schweighofer intenta desprevenir a los participantes antes del próximo juego (“Como tú deletreas la palabra, como yo la deletreo”) preguntándoles sobre el desayuno. Mientras Joko Winterscheidt recurre a la pizza fría o a los raviolis fríos, su colega actor Florian David Fitz revela un consejo de su padre, conocido por muchos en Baviera: “contracerveza”, aunque el actor tal vez no lo haya tomado tan bien, como él mismo confiesa. .

Como corresponde, Schweigöfer ofrece cerveza a sus oponentes y ofrece su brindis favorito: “Donde beber es un honor, vomitar no debería ser una vergüenza”. El hombre de 42 años interpreta el emotivo himno del cantautor.

El percance de Goku provoca la interrupción del trabajo

Matthias Schweighofer anuncia un “espectáculo de 100 emociones” y pide un estado de ánimo más triste durante una prueba de ortografía. Goku quiere producir lágrimas usando un bolígrafo mentolado, pero le entra demasiado mentol en los ojos y la sesión de preguntas y respuestas debe interrumpirse brevemente. Hazel sonrió y sonrió: “Goku, ahora tienes una nueva apariencia”.

Después de que el ex presentador Winterscheidt se seque los ojos con una toalla, todo puede continuar. A pesar de los ojos ardientes, está claro que el primer premio es para Goku y recibe una moneda. Desafortunadamente, después de la primera victoria de etapa, la ganadora comodín Natalie se quedó con sólo cuatro puntos.

En la siguiente prueba, cada participante necesita diez personas del público que tienen que pasar la respuesta a la pregunta desde un sobre en un “correo silencioso” perfectamente formado hasta que suena el timbre. Surgieron las respuestas más descabelladas: “You’ve Got No Love In You” de Real de repente se convirtió en “You’re Drinking Sangria Beer”. Florian David Fitz inmediatamente cae al suelo tras la respuesta equivocada de su equipo.

Especialmente la séptima categoría: “¿Cuál es tu posición?” Presenta una sorpresa en exhibición. Es casi seguro que Goku amenazó con entrar en duelo con Matthias Schweighofer, pero en esta ronda de preguntas, el moderador se juzgó mal, lo que benefició a la comediante Hazel Brugger. Schweigöfer hizo siete preguntas y luego los famosos tuvieron que ver cuántas respondían correctamente.

Hazel Brügger destrona a Matthias Schweigöfer



En una elaborada prueba de motivación en la que Hazel y Jocko suben al ring como boxeadores con Schweighofer, el comediante suizo gana por dos puntos a Winterscheidt y entra en el duelo de exhibición con Matthias Schweighofer. Hazel Brugger denuncia directamente a su oponente:

“No te conocía en absoluto antes del espectáculo, para mí eras el Tim Bendzko más bonito”.

Hazel Brugger luce convincente en un duelo directo con el actor que no revela ninguna evidencia, especialmente cuando se trata de un tema político. Cuando se le preguntó sobre el dicho “Es mejor no juzgar que juzgar mal”, el actor revela que no está muy versado en política, sobre todo porque vive principalmente en Estados Unidos y prefiere ver uno o dos programas deportivos. . Al final, la suiza gana el programa y puede esperar con ansias el final de temporada de “¿Quién me roba el show?” Se organizará la próxima semana.