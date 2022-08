El evento del Campeonato Mundial comienza hoy: eso es lo que puede esperar

a: Adrián Morawski

Este año, Pokémon GO hará su debut en el Campeonato Mundial Pokémon. Hoy, el juego está lanzando un gran evento para sus fans.

San Francisco – “¡Quiero ser el mejor, como nadie lo fue antes que yo!” Todos los que se hacen llamar conocen este texto introductorio Pokémon– Aficionado designado. Desde tiempos inmemoriales, el juego no se trata solo de atrapar lindos monstruos de bolsillo, sino también de tener éxito en las batallas. Es por eso que el Campeonato Mundial Pokémon se lleva a cabo todos los años. 2022 finalmente está aquí también Pokémon GO Representar y celebrar un gran evento.

Pokémon GO: Comienza el Campeonato Mundial – La información más importante de un vistazo

Luego se dispara el evento: El evento del Campeonato Mundial Pokémon GO se lleva a cabo junto con el Campeonato Mundial Pokémon. Comienza el 18 de agosto a las 10 a. m. hora alemana. Mientras que el Campeonato Mundial oficial finaliza el 21 de agosto, el evento se desarrollará en Pokémon GO hasta el 23 de agosto. Así que los fanáticos tienen unos días para atrapar a todos los Pokémon, evolucionarlos y eliminar las geniales recompensas.

Empezado: 18 de agosto, 10 h.

18 de agosto, 10 h. Final: 23 de agosto, 20 h.

Sin embargo, el evento del Campeonato Mundial no es lo último que los fanáticos no deben perderse este mes: todo Eventos de Pokémon GO en agosto de 2022.

Hay este nuevo pokemon: Para celebrar este evento especial, Pokémon GO también presentará un nuevo monstruo en el juego. Los desarrolladores de San Francisco han diseñado un nuevo atuendo especialmente para Pikachu. En el evento del Campeonato Mundial, puedes enfrentarte así al Campeonato Mundial 2022 Pikachu, que también puede considerarse shiny.

Un resumen rápido de todas las recompensas: Por supuesto, hay recompensas para todos los entrenadores para el evento del Campeonato Mundial de Pokémon GO. Se trata de pelear, después de todo, se debe elegir al mejor. Estas recompensas están disponibles para el evento:

Desafío de Poképaradas: Los entrenadores aparecerán en PokéStops con equipos Pokémon basados ​​en los equipos ganadores de los torneos regionales.

Los entrenadores aparecerán en PokéStops con equipos Pokémon basados ​​en los equipos ganadores de los torneos regionales. Muchas batallas: Para el evento, puedes completar 10 combinaciones de batalla en la liga de batalla GO, hasta 50 batallas por día.

Para el evento, puedes completar 10 combinaciones de batalla en la liga de batalla GO, hasta 50 batallas por día. Recompensas de polvo de estrellas: Como recompensa por las victorias en GO Battle Fig. , obtendrás el triple de Stardust.

Pokémon GO: Evento del Campeonato Mundial – Búsqueda limitada y todos los monstruos salvajes

búsqueda temporal: También habrá una investigación cronometrada para el evento del Campeonato Mundial de Pokémon GO. Todavía no se sabe cómo se ven las tareas. Pero ya sabemos qué recompensas te esperan. Aquellos que completen Timed Research recibirán el nuevo Campeonato Mundial Pikachu 2022, así como Top Instant TM y Top Charge TM cada uno. Con estos dos elementos, los ataques exclusivos también se pueden aprender fuera de los eventos especiales.

Pokémon GO: el evento del campeonato mundial comenzará pronto: estos momentos destacados te están esperando © Niantic / pixabay (Montage)

Pokémon en la naturaleza: Para el gran evento del Campeonato Mundial de Pokémon GO, también aparecen Pokémon especiales en estado salvaje. Aquí hay algunos monstruos que su equipo no debería perderse:

Nidoran (mujer) *

haimán *

mahulu*

Agua *

Zubiris *

Meditación*

wabl *

lobo de mar*

glibunculo *

Agua

rokex cuero

Flunchlike galariano *

Para atrapar a todos los Pokémon, debes hacerlo rápido. Pack Promocional Pokémon GO Agosto 2022 Para hacer una copia de seguridad. Esto incluye 30 Buckeyes, 5 Best Revivals y un Pase de batalla premium.

Pokémon GO: Evento del Campeonato Mundial – Todo sobre Incursiones, Investigación de Campo y Ataques Exclusivos

Pokémon en incursiones: Para los Campeonatos Mundiales Pokémon, también aparecerán nuevos jefes de incursión en el evento de Pokémon GO. Estos adversarios de Riad te estarán esperando:

Nivel de incursión Pokémon Paso 1 Campeonato Mundial 2022 Pikachu*, Gallar Purenta*, Mariel*, Loach*, Practical Bulk*, Zorrox 3. nivel Rasaff, Slurp*, Panzaeron* etapa 5 Zakian, Zamazenta Mega mega cojo *

Pokémon en la investigación de campo: Por supuesto, también hay una investigación de campo específica del evento sobre el evento. Aquí debes llevar misiones contigo, porque hay algunos ataques exclusivos del evento para Pokémon. Encontrarás estos Pokémon en la investigación de campo del Campeonato Mundial de Pokémon GO:

Bulbasaur *

Campeonato Mundial 2022 Pikachu*

nebulac *

rinoceronte *

Magicarbo *

diente de león *

Agua *

Zigzaxes galarianos *

flacidez *

Flunchlike galariano *

darteri *

Aquellos que obtuvieron Rihorn, Magikarp, Nebulak, Tanhel o Dartiri de Field Research deben evolucionar esos monstruos antes del 23 de agosto. Luego aprenden ataques exclusivos que solo están disponibles para ciertos eventos.

Estos ataques exclusivos son: Para el evento del Campeonato Mundial de Pokémon GO, cinco monstruos seleccionados pueden aprender movimientos exclusivos:

Rehorner: lanzador de rocas



Boss Battles: 110 daños



Batallas de raid y arena: 110 de daño

lanzador de rocas Boss Battles: 110 daños Batallas de raid y arena: 110 de daño Jengibre: impresionante puño



Boss Battles: 40 de daño



Batallas de incursión y arena: 40 de daño

impresionante puño Boss Battles: 40 de daño Batallas de incursión y arena: 40 de daño Gyarados: cola mojada



Boss Battles: 50 de daño



Batallas de incursión y arena: 50 de daño

cola mojada Boss Battles: 50 de daño Batallas de incursión y arena: 50 de daño metas totales: corte de estrella



Boss Battles: 100 de daño



Batallas de raid y arena: 100 de daño

corte de estrella Boss Battles: 100 de daño Batallas de raid y arena: 100 de daño fiaro: cremación



Boss Battles: 15 daños



Batallas de incursión y arena: 29 de daño

Campeonato Mundial Pokémon Agosto 2022 – Pokémon GO está ahí por primera vez

Sigue el Campeonato Mundial Pokémon: El Campeonato Mundial Pokémon se llevará a cabo del 18 al 21 de agosto. Cualquiera que desee seguir el evento puede viajar al lugar en Londres o verlo en vivo. subordinar caudal Está en inglés y se transmitirá en el canal de Twitch de Pokémon GO. La transmisión comienza todos los días a partir de las 10 am hora alemana.

Nuevos elementos de avatar del Campeonato Mundial de Pokémon GO. © Niantic

Elementos especiales de avatar: Los nuevos avatares estarán disponibles en la tienda del juego para el evento del Campeonato Mundial de Pokémon GO. Habrá estos elementos:

Top Deportivo Dragón

Pantalones cortos deportivos Dragon

Top deportivo oscuro

Short sport oscuro

Camiseta del Campeonato Mundial 2022

Los primeros cuatro artículos de Avatar estarán disponibles para su compra en la tienda del juego. Los cuatro elementos están inspirados en la comarca de Gallar. La camiseta de la Copa del Mundo 2022 vendrá en dos versiones: espectador y competidor. Este último solo está disponible en el stand de Pokémon GO en el Campeonato Mundial Pokémon en Londres. La camiseta está disponible para los espectadores a través de un código promocional compartido en la transmisión en vivo.

* Todos los Pokémon protagonizados por Shiny también se pueden capturar.