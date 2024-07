El ex candidato a Bachelorette David Friedrich está comprometido

David Friedrich y su pareja en julio de 2024 Instagram / _david.friedrich_

David Friedrich, de 34 años, y su novia tienen un motivo para estar felices: ¡el exparticipante de Bachelorette y su novia están comprometidos! El chico rubio ahora se lo cuenta a sus fans. Instagram conocimiento. Junto a una serie de tiernas instantáneas, escribe: “Ella dijo que sí. La vida es corta. Simplemente lo pensamos durante mucho tiempo. Nunca sabemos cuánto tiempo nos tenemos el uno al otro, por eso es importante decirte te amo”. Aparecen varias fotos. David Una amiga, radiante de alegría, mira a la cámara y muestra sutilmente su anillo.

David La comunidad está muy contenta con la gran noticia y se lo hizo saber al músico en la columna de comentarios. “¡Ah! ¡Mija! Estoy tan feliz por ti. Felicitaciones”, estaba pensando para mis adentros que definitivamente sucederá pronto. Felicitaciones a ti y “¡Dios mío, qué hermoso! Felicitaciones. Qué hermosa noticia. Les deseo toda la felicidad del mundo”.Estos son sólo tres de más de quinientos comentarios. Aparentemente David Su prometida estaba de vacaciones con amigos y el hombre de 34 años rápidamente la utilizó para hacerle la mitad de todas las preguntas. Escribió en sus últimas palabras en las redes sociales: “Pasamos dos semanas increíbles. Mucho amor, mejores amigos y todo sin preocupaciones”.

David No solo es miembro y baterista de la banda Electric Callboy, sino que también saltó a la fama gracias a su participación en el programa de televisión “The Bachelorette”. Hace unos siete años, la nativa de Duisburgo luchó por el corazón de Jessica Haller (34) e incluso recibió la última rosa de la bella. Sin embargo, el amor entre ambos duró poco: rompieron poco después del rodaje. Finalmente, encontró la felicidad en su prometida. Ya en octubre de 2021, David habló de su pareja en su relato: “Estoy completamente agradecido con esta persona que me dio amor incondicional y me demostró que ningún día es en vano y que nunca hay que darse por vencido”.

