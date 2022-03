El ex entrenador del Werder Markus Beginning no ha sido vacunado

METROEl sábado por la noche en el estudio deportivo ZDF, Arkus comenzó a declarar públicamente por primera vez que su tarjeta de vacunación había sido falsificada. Esto no solo le costó su trabajo como entrenador en jefe en el club de segundo nivel Werder Bremen. Además, fue sentenciado por el tribunal de distrito de Bremen por usar certificados de salud incorrectos, y la orden de sentencia se hizo definitiva el jueves. El titular deberá pagar una multa de 90 tasas diarias de 400 euros cada una, por lo que la multa total es de 36.000 euros. No tiene antecedentes penales, esto solo se daría a partir de un promedio de 91 diarios.

La conversación con el corredor de ZDF Sven Voss comenzó con lo que al principio quería deshacerse. Me agradeció por “permitirme expresarme aquí”. También quiere aprovechar esta oportunidad para “disculparse formalmente por lo que hice”. El principio comenzó diciendo esa noche que todo lo que podía hacer era disculparse. Por supuesto, fue invitado principalmente al estudio para responder preguntas. Muchos de ellos vienen a la mente, pero dos en particular.

La primera: ¿Por qué arriesgó su carrera de entrenador con una cartilla de vacunas falsa? Inicialmente dijo que temía por su trabajo. Si contrae coronavirus como persona no vacunada en el fútbol profesional, deberá permanecer en cuarentena durante 14 días. Si, según la lógica inicial, estos fallos se dan varias veces, es probable que el club no los acepte en algún momento. Inicialmente no quiso confirmar que SV Werder lo había presionado para recibir la vacuna.

La segunda pregunta: ¿Cuáles son las razones por las que aún no se ha vacunado contra el Covid-19? Inicialmente dijo que estaba preocupado por el posible daño cardíaco causado por la vacuna, citando como motivo su historial de salud y el de su familia. Él mismo ya tenía miocarditis y su padre sufrió un infarto en la grada en 2019 en el partido 1. El FC Köln, que en ese momento comenzaba a entrenar, tuvo que ser revivido.

Inicialmente, dijo, consultó a varios médicos. Sin embargo, nadie fue capaz de quitarse el miedo a “que lo puedas tener”. Esto puede haber significado que la vacunación podría causar miocarditis. Esto ocurre principalmente en hombres menores de 30 años, como anunció recientemente el Instituto Paul Ehrlich, comenzando con 47. Sin embargo, sobre todo, el riesgo de daño cardíaco después de los estudios actuales es significativamente mayor con la infección corona que con la vacunación.

Inicialmente, se mostró cauteloso sobre la perspectiva de un regreso al fútbol profesional. Espera una segunda oportunidad, pero no puede esperar. El Tribunal Deportivo de la Asociación Alemana de Fútbol lo había sancionado por un año retroactivamente desde el 20 de noviembre de 2021, con el árbitro suspendido en libertad condicional desde el 1 de junio de 2022. No tenía argumentos convincentes listos para sí mismo en el gimnasio.