El excandidato provoca a Zoff en la final – estas parejas siguen juntas

También hubo drama con Eric y Julia. El joven de 24 años tuvo la semana de la granja interrumpida al principio por completo porque el granjero parecía despreocupado. Pero esa no fue la única razón, como finalmente reveló. “En el festival del granero me llamó como una ex novia por primera vez”, se quejó. Pero no se detuvo en un error. “Si sucede dos o tres veces más en la casa y no una, simplemente duele”. Eric estaba avergonzado e Inca Pose estaba horrorizado. “La próxima vez que tengas a una mujer en el patio, mira el nombre de nuevo”, le dijo a la mujer de 31 años.