El experto en Sky Hamann ataca el liderazgo del Bayern: “¡Emocionado! Kane y Salih Hamidic no se lo merecen”.

Dietmar Hamann criticó duramente a los jefes del Bayern tras las destituciones de Oliver Kahn y Hasan Salihamidzic.

Munich – Exjugador y actual experto en televisión en el canal de televisión de pago cieloDietmar Hamann criticó duramente a los jefes del Bayern de Múnich tras los despidos de Oliver Kahn y Hasan Salihamidzic. “Es absolutamente una falta de respeto. Si Oliver Kahn y Hasan Salihamidzic son acusados ​​de no comportarse ‘como el Bayern’ y un minuto después del final del partido Kicker-Sportmagazine escribió eso, entonces tengo que preguntarme quiénes son los responsables en el Bayern”. él dijo. cielo.

Bayern Munich: Hamann critica a los presidentes

“Oliver Kahn y Hasan Salihamidzic no se lo merecen. Puedes pensar lo que quieras sobre el trabajo de los dos, pero son jugadores de mérito además de oficiales. Promocionar esta información uno o cinco minutos después de ganar el campeonato alemán es simplemente no vale la pena. Y si el Bayern cree que será mejor cuando Khan o Salihamidzic se hayan ido, también mirarán a su alrededor. La falta de respeto no se puede pasar por alto hoy “, continuó Hamann.

Hamann dijo que “absolutamente no entendía” la operación. “Esto no es propio del Bayern de Múnich. No importa quién esté al mando en el Bayern: hay que tener cuidado de no dividirse o derrumbarse, porque lo que hiciste hoy con esta carta es una desvergüenza”.

En los últimos días y semanas, ha habido especulaciones de que Bayern Munich podría separarse de Kahn o Salihamidzic al final de la temporada. El hecho de que la decisión se anunciara tan pronto después de que terminó el partido y se ganó el título del campeonato fue una gran sorpresa.

Bayern Munich: Heiner confirma el despido

“Era muy importante para nosotros anunciarlo solo después del partido porque siempre hemos dicho que queremos centrarnos al 100 por ciento en el deporte. Como pueden ver, funcionó. Se lo hemos dicho al equipo ahora”, confirmó el presidente Herbert. Hainer tras la victoria sobre el 1. FC Colonia, que aseguró al club su undécimo campeonato consecutivo, despidió a la pareja.

Oliver Kahn estuvo ausente en Colonia y tuiteó el motivo del tiroteo: “¡Increíble! ¡Gran cumplido y felicitaciones chicos! ¡Siempre se los he dicho! Siempre den todo hasta el final y nunca se rindan. Estoy increíblemente orgulloso de ustedes y ¡Este logro! Me gustaría celebrarlo contigo”. Pero desafortunadamente no puedo estar contigo hoy porque el club me ha prohibido. (smr)

