El FC Augsburg vence al Mainz 05 y mece al “Big Point” en la batalla por el descenso: gran problema, penalización cuestionable

El pitido final sonó con estruendoso júbilo, como si el club de Augsburgo hubiera logrado mantenerse en la liga en ese momento.

Markus Weinzerl abrazó a sus jugadores con una mirada salvaje, permitió que el equipo celebrara en la curva, y la victoria por 2-1 (1-0) sobre Mainz 05 desató una gran emoción: el hecho de que una decisión equivocada condujera a la victoria fue solo rápido. para que el conjunto de Augsburgo lo olvide.

El propio árbitro Matthias Uhlenbeck (Freiburg) lo reconoció poco después del pitido final: “El penalti de Jeff Guilio en Augsburgo 1-0 (11) fue un claro error. Lo vi en vivo, luego lo vi en el descanso, fueron dos mundos”. “, dijo mientras miraba al asistente de video Tobias Stiller. “Tal vez no describí la visualización en el campo con suficiente claridad.

Bundesliga Megaloastenia: ¿Ves la tensión? ¡Rotación de mesa! 04/04/2022 a las 10:15

Silvan y Widmer empataron para el Mainz (54), pero el Augsburgo salvó directamente a Rubén Vargas, que acababa de ser sustituido en el minuto 56. Augsburg ahora está seis puntos por encima de la posición de descenso antes de la aparición como invitado del sábado en Bayern Munich. Por primera vez desde septiembre de 2020, los suabos tienen dos victorias seguidas.

“Tenemos que felicitar al equipo, se detuvieron. Fue el partido intenso que esperábamos”, dijo el director deportivo de Augsburgo, Stefan Reuter, en Sky.

Con la victoria sobre el Wolfsburgo (3-0) el domingo, la FCA comenzó fuerte frente a 18.122 espectadores y tuvo la oportunidad de tomar la delantera a los 40 segundos: el cabezazo de Niederlechner desde corta distancia se fue por poco desviado. El portero del FSV Zentner agarró dos veces más con seguridad.

Pero entonces, Zentner tuvo un grave accidente. Dejó un pase hacia atrás de Stefan Bell que rebotó demasiado, Niederlechner interfirió primero y luego cayó al suelo: la controvertida decisión del penalti de Yulenbeck se detuvo y el Capitán Guillou giró de manera segura.

El liderazgo se juega en manos de Augsburger. Dejaron entrar a los invitados y esperaron el contraataque, y casi aceptaron un rápido empate: el remate de Jonathan Burkhardt solo pegó en el lateral de la red (26′). Andre Hahn marcó contra el Mainz poco después, pero el gol fue anulado tras la evidencia en video debido a una mano del tirador (32).

El juego ya estaba rebotando de un lado a otro en este punto, pero Mainz tuvo dificultades para afirmarse. Augsburgo siempre tuvo más oportunidades y también mejores, pero no se solucionó en defensa cuando Wimer concedió. El revés fue casi compensado por el desmarque de Vargas, y el juego se intensificó cada vez más en los tramos finales. El nuevo jugador nacional Anton Stach tuvo una gran oportunidad de igualar con un cabezazo (minuto 79), pero Rafal Jekevich no solo estaba en el balón en ese momento.

Sonidos del juego:

Dr. Matthias Yulenbeck (Árbitro): “Vi la escena en vivo y luego otra vez entre mitades y tengo que decir que son dos mundos diferentes. Fue un error evidente, eso sí. […] Cuando veo las fotos hubiera preferido no darlo, de hecho no es un penalti al nivel de la Bundesliga. Quizás no describí adecuadamente la visualización en el campo y, por lo tanto, no quedó claro lo que se vio”.

Robin Zentner (FSV Maguncia 05): “Si miras cómo transcurrió el partido, puedes explicar el pobre registro fuera de casa. A menudo simplemente no estábamos preparados y, sobre todo, defendíamos mal a balón parado. Incluso encajamos dos goles a balón parado, uno de los cuales no se contó debido al balonmano. Sin embargo, a menudo no estábamos lo suficientemente alertas y le dimos muchas oportunidades al oponente, que es realmente nuestra fuerza, no permitir demasiado. Ya tuvimos suficientes oportunidades para nosotros, pero no lo suficiente, para tomar algo. aquí.”

Sylvain Widmer (FSV Maguncia 05): “Entramos mal en el partido y perdimos la mayoría de los duelos. De hecho, nos imaginamos que sería al revés. Remontamos en la segunda mitad, pero inmediatamente hicimos el 2-1, que fue fatal, por supuesto. En cambio de algo de los Augsburgueses enseguida tuvieron la ventaja de sacar un premio Del descanso, eso no nos puede pasar a nosotros.Después de un gol, ya sea a favor o en contra, primero hay que cerrar la brecha atrás, nosotros no podía hacer eso.

Florian Niederlechner (Augsburgo): “Primero que nada tengo que decir que no es un trago ni nada por el estilo. Estoy con el balón frente a él, con una interferencia y luego siento que está haciendo contacto. Ya estaba en el suelo, pero luego “Recibí que el árbitro dijo que solo sentí la conexión. Pero cuando lo ve ahora, no tienes que hablar de eso, no fue un penalti”.

Twittear sobre el juego

Se notaba: la batalla del descenso estaba dentro

Al ganar un partido de recuperación, Augsburg anotó puntos importantes en la batalla por el descenso, incluso si todas las estadísticas hablaban a favor de Mainz al final del partido. La FCA no era el mejor equipo, pero fue despiadadamente eficiente e impidió que los invitados alzaran la voz con una respuesta directa después del empate de Mainz mientras tanto. Augsburgo defendió de manera compacta en carreras largas, permitió poco en general y tuvo su suerte en el partido, la palabra clave: penales. Todos los elementos que marcan la diferencia en la batalla por el descenso.

Estadísticas: 11

Fue la victoria número 11 de Augsburg sobre Mainz 05, y Fogerstadt no ha ganado más que cualquier otro equipo en la Bundesliga.

Usted también podría estar interesado en: De repente preguntó: ¿Por qué Nyanzu podría convertirse en el sucesor de Sulli?

(con SID)

Emoción de los fanáticos: todo este castigo para A…

Bundesliga Fuerte caída tras el descanso: el Gladbach se pierde la editorial 03/04/2022 a las 17:24