¿El final definitivo de Christian Polan y Sharon Batiste?

¿Por qué te limitarías a bailar en dúo?

¿la razón? La bailarina profesional y exbailarina no tuvo un comienzo fácil desde el principio. Los rumores de una supuesta enemistad detrás de escena dificultaron las cosas para los dos, y hasta el día de hoy todavía especulan sobre si realmente no se entendían en absoluto. Y esto tiene consecuencias. Hay comentarios regulares en línea de los espectadores de “Let’s Dance” que están seguros de que la química entre los dos no es del todo correcta.

Y eso no es todo, porque el jurado no parecía ser un gran fan de los dos, al menos según algunos usuarios en Internet. Un fanático de “Let’s Dance” ya especuló en línea:

Una vez más, una crítica muy dura y mala por parte del Sr. Allambi: No puedes demostrar claramente que no te gusta Sharon. No hay otra manera de explicarlo. ¡Compasión!

Ya en el último show en vivo, los dos tuvieron que estremecerse al final con Chrisanthe Cavazzi (34 años) y Vadim Garbuzov (35 años), quienes finalmente tuvieron que irse, para consternación de muchos espectadores, porque terminaron en el penúltimo lugar en la clasificación general con 23 puntos. Entonces, ¿serán Christian Polanc y Sharon Batiste los próximos en abandonar el programa Let’s Dance? Incierto, porque en las últimas semanas los dos han causado sorpresa aquí y allá, pues sacaron 28 puntos por Cha-Cha-Cha y además lograron ganar el maratón de salsa.

Quién finalmente dejará “Let’s Dance” no se revelará hasta el viernes (28 de abril), ¡todavía emocionante!

“Let’s Dance” se reproduce los viernes a las 8:15 p. m. en RTL y en cualquier momento RTL+.

Fuentes utilizadas: Instagram