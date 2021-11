El granjero Dirk está furioso por lo siguiente: los participantes anteriores reaccionan

De izquierda a derecha: Saskia, Dirk, Sophie y Elizabeth nominados a “Bauer sucht Frau”.RTL / Stefan Gregorius

uno con el grande amor No trabajó para Schafbauer Dirk en “Bauer sucht Frau”. dos Mujeres Se llevó al candidato de la temporada de este año a su granja en Schleswig-Holstein, primero a Saskia, luego a Sophie, pero pronto hicieron las maletas y se fueron. Power Dirk ofendió a ambas participantes con lemas similares, y siempre se trataba de las otras mujeres. En el caso de los candidatos anteriores, provocó un temblor en la cabeza, como mostró la encuesta “Promeflash”.

“No me lo esperaba en absoluto”, dijo el ex candidato Taisi Morderger. “Pensé que Dirk aprendió la primera vez”. Portal de celebridades. Gunter Hofler, que también participó en el espectáculo de la cúpula, está decepcionado. “Creo que está abrumado por la situación en la que muchas mujeres le escriben de inmediato. Puede que este no haya sido el caso en el pasado”. La ex post Krista Haberl despega con un tono aún más duro: “Dirk no es consciente de la causa de sus estúpidos dichos. ¡Piensa primero, luego habla!”

Farmer Dirk y Sophie “The Waiting Lady” en una conversación ilustrativa.RTL

Dirk Farmer y “Las otras mujeres”

Saskia, cuya casa el granjero incluso pintó y decoró, la dejó primero. Él le dijo la oración: “Si eso no funciona para ti, obtendré los números de las otras personas si es necesario, y luego simplemente los llamaré”, confrontó el joven de 25 años al granjero en el programa. Su disculpa (“Por favor, comprenda que a veces puede decir algo estúpido como ser humano”) fue inútil, Saskia dejó a Dirk y su granja prematuramente.

También en Enlace Para Sophie, que se había mudado a Saskia en la corte de Dirk, este dicho fue la causa de su perdición. “Ya ha dicho mucho al respecto y también ha dicho que espera que más mujeres se conecten con usted”, dijo la joven de 19 años en una conversación aclaratoria con el criador de ovejas. Este fue el final para ella. Sophie más tarde me dijo entrevistar Con Proflash.

El episodio actual establece récords de temporada.

El programa “Bauer sucht Frau” sigue atrayendo a millones Personas frente al televisor. El lunes por la noche a las 8:15 p.m., lo vieron 1,39 millones de personas entre las edades de 14 y 49 años. Esto corresponde a una participación de mercado del 18,3 por ciento. En cuanto al espectáculo, estos son los mejores números para la actual temporada 2021. El formato de éxito, que se emitió por primera vez en 2005 y fue supervisado por Inka Bause, ahora tiene 17 temporadas.

(I)