El hedor a podrido y la decoloración rosada preocupan a los activistas ambientales sobre la laguna en Argentina

Antes era azul, ahora es rosa. El repentino cambio de color de un estanque en el sur de Argentina ha causado indignación entre los activistas ambientales. Miedo a la contaminación química. Hay un taller cerca. La gente se ha estado quejando de que el estanque apesta desde hace mucho tiempo.

Dijo el activista ambiental Pablo Lada. “El misterio del estanque rosa aún no está resuelto. No es una piscina pública, los desechos del parque industrial van allí. No es amenazante. Esta no es la primera vez que hay una decoloración antes”.

Los ambientalistas creen que el agua se volvió rosada cuando se liberó sulfuro de sodio en el agua. El producto químico se utiliza para la seguridad alimentaria.

El biólogo Federico Restrepo quiere llegar al fondo de este asunto. encuentra el incidente “No se trata solo de la contaminación, se trata de productos químicos como grasas, aceites y sulfuro de sodio, que pueden usarse para retrasar la formación de melanosis (puntos negros) en los cangrejos”.

Por ejemplo, el sulfuro de sodio en el agua contribuye al cambio a largo plazo en el pH del agua y la pérdida del hábitat de algunas especies de plantas y animales. Esta sustancia también previene la formación de algas y gérmenes.