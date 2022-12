¡El héroe argentino de la Copa del Mundo, Martínez, casi aterriza en Hertha!

Apagado Roberto Lambert

Una atajada de ensueño de Lionel Messi (35) y el arquero Emiliano Martínez (30) llevaron a Argentina al Mundial. Ya se sabe: el héroe argentino casi acaba en el Hertha BSC…

Revela el ex arquero nacional Jens Lehman (53) Para Inversionista Lars Windhorst (46) Se sentó en el Consejo de Supervisión de Hertha desde julio de 2020 hasta mayo de 2021.

Lehmann sobre Sky: “Conozco muy bien a Emiliano Martínez. Estuvo en el Arsenal cuando era joven y entrenábamos juntos. Cuando me convertí en asistente de entrenador allí, él era el número dos. En un momento me llamó porque quería ir a un nuevo club. En ese momento yo era jugador en el Hertha. Estaba en la junta y les sugerí: ‘Miren eso, es genial, pueden tenerlo por un poco de dinero. Ellos no hicieron eso’.

¿Está bien? BZ cuenta toda la historia

Ex entrenador de porteros del Hertha Petry Zsolt (56) confirma: “En la primavera de 2020, estamos buscando un fuerte desafío para el portero Rune Jarstein (38, recién publicado, ed). Teníamos una lista de 15 porteros. El nombre Martínez también me vino entonces. También vi al muy interesante portero Emiliano, pero al final tenemos otro favorito.

Su nombre es Gregor Kobel (25/entonces ascendió a Stuttgart, ahora Dortmund), el exentrenador del Hertha Michael Breitz (55) está listo para firmar.

Martínez, su compatriota Geronimo Rulli (30/ahora Villarreal), Mike Mignon (27/ahora AC Milan) y Marc Flecken (29/Freiburg) se han quedado fuera de la lista.

Mala sorpresa: Gobel saltó tras una última conversación con el entrenador del Hertha en ese momento bruno lapadia (56) Porque no quería garantizarle el puesto número 1.

Al final, el Hertha estuvo a punto de descender al fichar a Alexander Shvolo (30) procedente del Friburgo (ahora cedido en el Schalke) por 5 millones.

Martínez se convirtió en campeón mundial con Aston Villa por 17,4 m.